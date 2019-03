Cum s-a votat în BEC respingerea înscrierii Alianței USR-PLUS la europarlamentare

Decizia Biroului Electoral Central a fost „majoritară” de respingere a înscrierii Alianței USR-PLUS pentru participarea la alegerile europarlamentare, cele două partide având alte conduceri potrivit datelor de la Tribunal, au declarat pentru HotNews.ro surse apropiate dosarului.Potrivit acestora, cei care au votat favorabil înscrierii au fost reprezentanți ai PNL, PLUS, ProRomânia și Autorității Electorale Permanente.Biroul Electoral Central a respins înscrierea Alianței USR-PLUS pentru europarlamentare, potrivit unui comunicat al Alianței. „Pretextul BEC a fost acela că Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura ca președinți ai USR, respectiv PLUS în Registrul partidelor politice”, precizează sursa citată.Din BEC fac parte 5 judecători, președintele și vicepreședinții AEP, câte un reprezentant PNL, ALDE, PSD, Prodemo, UDMR, ProRomânia, PLUS, PPU.