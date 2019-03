Testul de încredere pentru Tudorel Toader: moțiunea împotriva ministrului Justiției se votează azi. UDMR ia distanță de PSD-ALDE: „Nu putem fi luați ca idioţii utili ai nu ştiu cui”

moțiune

Deputații vor vota miercuri, de la ora 12.00,a simplă la adresa lui Tudorel Toader, după ce aceasta a fost dezbătută în plenul de marți. Kelemen Hunor a anunțat că UDMR îl va sancționa pe ministrul Justiție la vot din cauza OUG pe legile Justiției, despre care a spus că „nu e una rațională”.

„OUG pe justiție nu e rațională și iată dovadă au dat OUG, de aceea nu îl vom susține pe domnul Toader de data aceasta. Colegii mei vor avea mâine dimineață o ședință de grup, dar nu îl vom susține pe domul Toader în aceste condiții. Sigur în moțiunea simplă sunt multe chestii cu care nu sunt de acord, dar în ceea ce privește OUG nu avem niciun argument rațional, nu se poate merge în acest hal în sistemul judiciar cu aceste modificări de la o zi de alta. Nu suntem de acord cu poziția ministrului și vom sancționa prin vot. (...) Nu putem să fim luaţi aşa, de pe o zi pe alta, să părem că am vorbit degeaba, am lucrat degeaba, că am fost, pur şi simplu, idioţii utili ai nu ştiu cui”, a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor, marți seară la TVR 1.

Nu putem să fim luaţi aşa, de pe o zi pe alta, să părem că am vorbit degeaba, am lucrat degeaba, că am fost, pur şi simplu, idioţii utili ai nu ştiu cui"

Liderii PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, au anunțat că parlamentarii partidelor pe care le conduc nu vor susține la vot moțiunea simplă pe Justiției.

Deputații au dezbătut, marți, moțiunea simplă inițiată de Opoziție împotriva ministrului Justiției. Tudorel Toader a ajuns la dezbaterea din plen imediat după ședința de Guvern unde a fost modificată OUG 7 pe legile justiției.

Executivul a adoptat, marți, proiectului pentru modificarea OUG 7, în ciuda avizului consultativ negativ al CSM. Ulterior, Tudorel Toader a anunțat că actul normativ conține cinci modificări, între care se numără și cele privind delegările în funcțiile de conducere ale parchetelor și posibilitatea ca un judecător să candideze la șefia parchetelor.

În cadrul discuțiilor de marți liberalii i-au reproșat lui Tudorel Toader modificarea legislației în domeniul Justiției prin ordonane de urgență, precum și înființarea Secției pentru anchetarea magistraților. De asemenea, Opoziţia l-a criticat pe ministrul Justiţiei pentru „campania” împotriva Laurei Codruţa Kovesi, care e în cursa pentru postul de șef al Parchetului European.

În replică, Toader a spus că textul este o declarație politică și că nu își asumă ce fac alții în domeniul justiției. Toader a mai spus că mare parte din activitatea derulată în justiție este pozitivă, iar la dezbatere vorbește singur.

Totodată, ministrul a menționat și raportul pe care l-a prezentat luni la Ministerul Justiției. „Nu dialoghez cu sala, vorbesc singur. Știu, m-am referit la purtătorul de cuvânt”, a afirmat Toader la dezbatere.

El a adăugat că deși i se cere să sprijine desființarea Secției de anchetare a magistraților, el nu este parlamentar și a îndemnat Opoziția să ducă la capăt, dacă are, inițiative în acest sens.

În schimb, au fost nemulțumiri și din arcul Puterii. Florin Iordache l-a întrebat pe Tudorel Toader când o să adopte o OUG pentru punerea în acord a articolelor declarate neconstituționale de CCR în Codul Penal și cel de Procedură Penală și i-a cerut explicații în privința transformării Secției de anchetare a magistraților în direcție.

La final, social-democratul a spus că partidul său nu va vota moțiunea, pentru că în PSD schimbarea miniștrilor se face prin remaniere sau demisie.

Cu toate acestea, Tudorel Toader nu a mai apucat să îi dea toate răspunsurile vicepreședintelui Camerei Deputaților, fiindcă Florin Iordache i-a tăiat acestuia microfonul, transmițându-i: „conferință de presă e afară”.

La declarațiile de presă Toader i-a dat replica lui Iordache, precizând că nu ministrul Justiției decide cu privire la oportunitatea adoptării Ordonanței pentru Codurile penale. Ministrul Justiției a subliniat totodată că proiectul este deja redactat și se află la minister.

„Proiectul de Ordonanță pentru modificarea Codului penal în acord cu deciziile CCR și transpunerea diretivei privind confiscarea extinsă a fost trimis în iulie pe 17 de la Guvern la Parlament. Între timp, proiectul de ordonanță a fost actualizat, adică îmbunătățit și cu alte soluții ce fuseseră neconstituționale. (...) Eu ca ministru - împreună cu colegii mei de la direcția de elaborare - redactăm proiectele. Și le-am redactat, v-am spus. Dar momentul, oportunitatea promovării proiectului de ordonanță sau de lege nu este în sarcina mea. (...) Oportunitatea nu e a mea ca ministru al Justiției”, a declarat Tudorel Toader, după dezbaterea moțiunii simple la adresa sa, din Camera Deputaților.

(Sursa:Mediafax)