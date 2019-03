Kelemen Hunor anunță că UDMR nu îl va susține pe Tudorel Toader la moțiune / OUG pe justiție nu e rațională

Kelemen Hunor a declarat, marți, că UDMR îl va sacționa pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, la votul de miercuri al moțiunii, pentru că ordonanța care modifică legile justiției nu e una rațională. Asta, deși formațiunea nu este de acord cu moțiunea simplă împotriva lui Tudorel Toader.

„Noi când am susținut acele modificări la organizarea sistemului judiciar am susținut un principiu sănătos, o idee bună și am făcut cu toată convingerea. Ministrul Justiției nu a venit în Parlament, nu a avut nicio poziție. Să ne trezim acum trei saptamanai că Guvernul schimbă tot ce am făcut noi. Nu mai e așa cum am știut că e, principiul nu mai este valabil. Astăzi vedem că iarăși a fost schimbată OUG 7. Nu putem să fim luați așa de pe o zi pe asta să părem că am vorbit degeaba, că am lucrat degeaba”, a afirmat Kelemen Hunor, marți la TVR 1, potrivit Mediafax.

„OUG pe justiție nu e rațională și iată dovadă au dat OUG, de aceea nu îl vom susține pe domnul Toader de data aceasta. Colegii mei vor avea mâine dimineață o ședință de grup, dar nu îl vom susține pe domul Toader în aceste condiții. Sigur în moțiunea simplă sunt multe chestii cu care nu sunt de acord, dar în ceea ce privește OUG nu avem niciun argument rațional, nu se poate merge în acest hal în sistemul judiciar cu aceste modificări de la o zi de alta. Nu suntem de acord cu poziția ministrului și vom sancționa prin vot”, a completat liderul UDMR.

De asemenea, acesta a mai spus că UDMR nu are nicio influență atunci când se iau decizii prin ordonanțe de urgență, nefiind la guvernare.

„Noi avem un protocol de colaborare parlamentară încă din 2017 și această modalitate de colaborare a funcționat și funcționează. Când ei au nevoie de sprijin discutăm punctual. Punctual când este de dorit discutăm.Nu suntem la guvernare, nu avem nicio influența când se ia o decizie precum ordonanțele de urgență, dar e o colaborare extrem de corectă și flexibilă din toate părțile și nu înseamnă decât căutarea unor puncte comune care pot fi susținute”, a declarat Kelemen Hunor, marți la TVR 1.

Deputații au dezbătut, marți, moțiunea simplă inițiată de Opoziție împotriva ministrului Justiției. Aceasta va fi votată în plenul de miercuri. Tudorel Toader a ajuns la dezbaterea din plen imediat după ședința de Guvern unde a OUG 7 a fost modificată.

Guvernul a adoptat, marți, proiectulu pentru modificarea OUG 7 pe legile justiției, în ciuda avizului consultativ negativ al CSM. Ulterior, Tudorel Toader a anunțat că actul normativ conține cinci modificări, între care se numără și cele privind delegările în funcțiile de conducere ale parchetelor și posibilitatea ca un judecător să candideze la șefia parchetelor.