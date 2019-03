Andrei Caramitru îi ia apărarea colegei de la PLUS care vrea desființarea proprietății: Oana Maria Bogdan este martirizată. Echipe întregi au primit ordin să facă dosare de distrugere

”





Caramitru precizează că opiniile Oanei Maria Bogdan, membru în Biroul Național al formațiunii conduse de Dacian Cioloș, nu au legătură cu programul oficial al alianței.





”Văd ca Oana de la PLUS este martirizată azi, și prin asociere USR/PLUS. Eu sunt de centru dreapta (cum suntem marea majoritate), și nu sunt de acord cu ea. Programele oficiale sunt publice și le puteți citi. Nimeni nu susține ce spune ea în vreun program”, a scris Caramitru pe Facebook.





Precizarea vine în contextul în care comentariile acesteia potrivit cărora proprietatea și frontierele ar trebui desființate au atras o serie de acuzații din partea internauților care i-au reproșat lui Dacian Cioloș că promovează comuniști sau oameni care fac apologia lui Karl Marx.





Caramitru mai susține că USR și PLUS susțin democrația și au membri inteligenți.





”Partidele astea noi susțin democrația. Și au membri inteligenți și liberi care tot postează. Nu avem ordine pe unitate ca la partidele tradiționale. Așa că tot o să vedeți postări de la diverși cu care nu sunteți de acord. Și media va încerca să arunce cu lături în noi. Pentru că sistemului îi e frică. Însă rămâneți raționali și nu mergeți după atacuri de genul asta. Sunt fumigene de 2 lei”, scrie Caramitru.





El îi invită pe cei interesați să citească programele USR.





Mai mult, consilierul președintelui USR Dan Barna revine, ulterior, cu o nouă postare în care susține că există ”echipe întregi care au primit ordin să facă dosare de distrugere mediatică a tuturor din opoziție. Le arunca deja sau încep sa le pregătească pentru campanie”. În context, el spune că cei care vor recurge la fake news-uri în ceea ce îl privește vor fi dați în judecată. ”Dacă însă inventați porcării înainte să vă uitați pe date - am echipe foarte bune de avocați care o să va dea in judecata imediat ” .





Unul dintre membrii conducerii PLUS, Oana Maria Bogdan, care a fost prezentată de liderul formațiunii Dacian Cioloș ca fiind ”forța motrice” a echipei, vrea desființarea proprietății și a granițelor și spune, într-un comentariu pe Facebook, că ”omenirea va reuși să conviețuiască în armonie abia atunci când acest lucru se va întâmpla”.

De altfel, pe 16 februarie, Dacian Cioloș posta pe rețeaua socială un text în care spunea că lumea politică are nevoie de mai mulți oameni ca Oana Maria Bogdan. Cioloș mai spunea atunci că Oana Maria Bogdan ”a fost și este roata motrice în jurul căreia s-a construit echipa executivă care a dat formă și substanță proiectului politic RO+ devenit, mai apoi, PLUS”.





