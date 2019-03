Olguța Vasilescu îl contrazice pe Dragnea: Viorica Dăncilă și-a dorit să rămân în echipa guvernamentală / Liderul PSD spunea că Vasilescu i-a cerut premierului postul de consilier

Lia Olguța Vasilescu îl contrazice pe Liviu Dragnea și spune că premierul Viorica Dăncilă este cea și-a dorit ca ea să rămână în echipa guvernamentală și astfel a optat să fie consilier onorific al prim-ministrului pe probleme de infrastructură, "pentru a realiza obiectivele promise în campania electorală". Anunțul că fostul ministru al Muncii va reveni în guvern a fost făcut duminică de liderul PSD, care spunea că Olguța Vasilescu i-a cerut premierului să fie consilier onorific.

"Astăzi (duminică -n.r.), am participat la Conferința de alegeri a PSD Gorj. Felicitări noii echipe de conducere alese și președintelui Mihai Weber! Oltenia intră in campanie electorală! Oltenii vor realizarea drumurilor expres Pitești- Craiova și Craiova- Targu Jiu, în a căror realizare voi avea prilejul să mă implic personal! Chiar dacă nu am putut să o fac din calitatea de ministru, voi putea să supraveghez lucrările la aceste obiective din funcția de consilier onorific al premierului pe probleme de infrastructură, singura poziție care îmi permite să îmi păstrez și mandatul de deputat de Dolj ales în Parlamentul României. Premierul Viorica Dancilă și-a dorit sa rămân in echipa guvernamentală și am optat pentru aceasta funcție, din dorința de a participa activ la realizarea unor obiective pe care le-am promis în campania electorală!”, a scris Olguța Vasilescu, duminică, pe Facebook.

Reacția ei vine după ce Liviu Dragnea a anunțat, duminică la Târgu-Jiu, că Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii și propusă pentru Ministerul Transporturilor, dar refuzată de președintele Iohannis, a solicitat să fie consilierul onorific al premierului pe probleme de infrastructură.

"Din câte știu, s-au semnat deja contracte pentru două tronsoane. Există deja la Ministerul Transporturilor o echipă formată, dedicată doar pentru acest drum expres. Olguța Vasilescu i-a cerut doamnei prim-ministru să accepte să fie consilier onorific al prim ministrului pe infrastructură pentru a se implica și ea direct în a urmări realizarea acestei lucrări care este importantă pentru această zonă a țării”, a spus Liviu Dragnea, la Conferința de alegeri a PSD Gorj.

Lia Olguța Vasilescu a fost ministru al Muncii în guvernarea PSD și ulterior a fost propusă la ministerul Dezvoltării. După ce a fost respinsă de președintele Klaus Iohannis, Vasilescu a devenit propunerea pentru portofoliul de la Transporturi. A fost însă refuzată în mod repetat de șeful statului.