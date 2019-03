Dragnea, la alegerile din filiala PSD Caraș-Severin: Sper să faceți politică pentru oameni, nu pentru găști

Liviu Dragnea a declarat, sâmbătă, la alegerile pentru șefia PSD Caraș-Severin, că i-a îndemnat pe social-democrații de acolo „să facă politică pentru oameni” și nu pentru interese personale sau găști. Liderul PSD și-a exprimat aprecierea pentru Luminița Jivan, candidat la șefia organizației, transmite Mediafax.





„Astăzi (sâmbătă - n.r.) sper ca după alegerile din organizația județeană lucruri să intre în normal și să faceți politica pentru oameni, nu pentru găști, nu pentru interese personale. Eu am încredere foarte mare în Luminița (Luminița Jivan, președinte interimar al filialei PSD Caraș-Severin - n.r.) și sper ca, alături de toți primarii, care vin la noi chiar să facem ceva. Sper ca proiectele alocate pentru județ să fie puse în practică. Eu am speranțe foarte mari pentru că acum e o organizație curată. Sper să fie curată în totalitate. Eu asta sper și am vorbit cu primarii și ceea ce spuneau ei s-au adeverit. Ei au spus mereu că fostul președinte nu e al partidului. Dar eu am încredere în ei. Mie mi-a zis aseară și un primar bărbat că mă iubește și am zis «aoleu»”, a declarat Liviu Dragnea, sâmbătă, la Reșita.





Filiala PSD Caraș-Severin este condusă interimat de deputatul PSD de Caraș-Severin Luminița Jivan, care candidează la șefia organizației. Interimatul a fost asigurat de aceasta după ce Ion Mocioalcă, liderul organizației social-democrate a anunțat pe 3 decembrie 2018 că demisionează din PSD și se înscrie în Pro România.





Pe lângă liderul PSD Liviu Dragnea, la evenimentul de sâmbătă de la Reșița mai participă Natalia Intotero, ministru pentru Românii de pretutindeni, secretarul general al PSD Codrin Ștefănescu și trezorierul Mircea Drăghici.