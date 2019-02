Raluca Turcan: Proiectul lui Dragnea privind repatrierea rezervei de aur a BNR este efectul propagandei ruse

Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a declarat joi că propunerea legislativă privind rezerva de aur a ţării noastre, depus de social-democraţii Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae, reprezintă "efectul propagandei ruse în România", menţionând că acest demers este unul care are alte baze politice decât cele care ţin de interesul românilor."E efectul propagandei ruse în România. Am aici extrase din trei publicaţii ruseşti de propagandă care recomandă regimului dictatorial Maduro să solicite Londrei aducerea în Venezuela a rezervelor de aur. Ce să vezi la noi în România s-a sesizat Dragnea, PSD, prin mâna domnului Şerban Nicolae. Aşadar, tot acest demers este unul care are, să spunem, alte baze politice decât cele care ţin de interesul românilor", a afirmat Turcan, citată Agerpres.Ea a susţinut că acest proiect este lansat pentru a acoperi "handicapul de imagine" al PSD."În acelaşi timp, este lansat (proiectul - n.r.) în spaţiul public pentru a acoperi uriaşul handicap de imagine pe care PSD l-a suferit în zilele trecute, pe de o parte cu Ordonanţa 7 şi protestele publice şi, pe de altă parte, cu victoria răsunătoare a Laurei Codruţa Kovesi în Parlamentul European. Este o fumigenă pe care acum încearcă să o rostogolească, lansată cu ceva timp în urmă de doi oameni, care nu pot fi suspectaţi de apărarea interesului românilor, ci mai degrabă de interesul infractorilor, s-a văzut prin toată conduita şi atitudinea lor politică, iar astăzi insistă pe acest proiect care încalcă tratatul de funcţionare a Uniunii Europene doar pentru a acoperi această pierdere pe care PSD a suferit-o în ultimele zile", a adăugat Turcan.Miercuri, preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, şi senatorul PSD Şerban Nicolae au depus, la Senat, o propunere legislativă care prevede că depozitele de aur constituite de Banca Naţională a României în străinătate nu pot depăşi 5% din cantitatea totală de aur constituită ca rezervă. Proiectul, care modifică Legea nr. 312/2004 privind statutul Băncii Naţionale a României, mai prevede că BNR va urmări menţinerea rezervelor la un nivel adecvat tranzacţiilor externe ale ţării noastre şi, dacă există pericolul diminuării rezervelor, să prezinte un raport Parlamentului şi Guvernului.