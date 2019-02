Dragnea, după criticile lui Timmermans: N-am citit / Mă abțin să comentez despre declarații care nu mi se spun în față

Criticat de Frans Timmermans, care s-a declarat neîncrezător în ceea ce-l privește, Liviu Dragnea a declarat, luni, că „nu a citit” ce a spus prim-vicepreședintele Comisiei Europene, dar știe ce a discutat cu acesta la Congresul PES. „Eu am spus că o să mă mai abțin să comentez despre declarații care nu mi se spun în față”, a spus Dragnea.Frans Timmermans a declarat, după întrevederea cu Liviu Dragnea că acesta "nu vrea să părăsească familia (PES, n.red.), vrea ca posibilele neînțelegeri să fie rezolvate", oficialul UE adăugând "nu știe dacă Dragnea chiar crede ceea ce spune"„N-am citit, mă abțin să comentez. Ce spuneți dvs., îmi vine greu să cred. Am avut o discuție lungă și bună. Cred că fiecare a înteles cum stăm și ce-și dorește. (...) Eu am spus că o să mă mai abțin să comentez despre declarații care nu mi se spun în față. Aștept să văd ce se întâmplă zilele următoare”, a spus Dragnea.