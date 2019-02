PSD își face strategia pentru europarlamentare. Social-democrații care s-au înscris în cursa internă pentru un loc pe listă

În cursa pentru un mandat de eurodeputat s-a înscris și Victor Negrescu, fost ministru delegat pentru Afaceri Europene și fost europarlamentar. El este susținut de PES Activists, organizație pe care o coordonează și care este formată din membri și simpatizanți social-democrați.





Pe de altă parte, PSD nu a luat încă o decizie în privința unor liste comune cu ALDE.

Liderii PSD se reunesc luni, la Palatul Parlamentului, în ședință a Biroului Permanent Național. Potrivit unor surse social-democrate, aceștia ar urma să discute despre pregătirile pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc la sfârșitul lunii mai.În cursa internă s-au înscris, pe lângă actualii eurodeputați, mai mulți lideri ai partidului, printre care Rovana Plumb, Claudiu Manda, Daniel Florea și Robert Negoiță.Surse din partid au declarat că Rovana Plumb vizează susținerea pentru postul de comisar european. Întrebată recent despre acest lucru Plumb a evitat să spună dacă îşi doreşte să fie comisar european. „Discutăm la momentul respectiv”, a spus ea. Rovana Plumb a declarat că „nu s-a decis acest lucru la nivelul partidului”.Biroul Permanent al PSD se reunește luni, 25 februarie 2019, începând cu ora 11.00, la Palatul Parlamentului, Sala grupului PSD "Ovidiu Șincai", au anunțat social-democrații.La întrunire urmează să participe și premierul Viorica Dăncilă, care deține și funcția de președinte executiv al formațiunii. Pe agenda de lucru se află, potrivit unor surse social-democrate, pregătirea pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc la sfârșitul lunii mai.Ședința PSD este prima după ce mai mulți lideri, printre care Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă, au participat la congresul PES. Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a relatat, sâmbătă, la Congresul PES, că a vorbit cu președintele PSD și că i-a spus lui Liviu Dragnea că dacă social democrații vor să facă parte din familia socialiştilor europeni trebuie să respecte valorile fundamentale ale acesteia. ”I-am spus ieri (vineri - n.r.): Liviu, dacă vreţi să faceţi parte din această familie, trebuie să respectaţi valorile noastre fundamentale. Şi Liviu a spus că vor face acest lucru. Vom avea discuţii pe această temă în săptămânile viitoare. Nu putem face niciun compromis în acest domeniu. Aceasta este o linie roşie pentru mişcarea noastră, asta e o linie roșie pentru Europa. Am văzut că România a devenit o societate vibrantă, deschisă, unde lupta împotriva corupţiei a avut succes în ultimii ani, o societate în care există presă liberă, o societate în care sistemul judiciar poate funcţiona independent. Aceste lucruri nu se pot schimba. Nu trebuie să se schimbe. Tocmai am fost în Ungaria. Am văzut ce se întâmplă dacă se fac paşi înapoi", a spus Timmermans.