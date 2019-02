Barna: Ordonanţa 7 atacă în mod dramatic justiţia din România şi societatea şi ţara trebuie să reziste

Liderul USR, Dan Barna, a declarat duminică seara, fiind prezent la manifestaţia de protest din Piaţa Victoriei, că OUG 7/2019 "atacă" justiţia, el adăugând că protestele ar putea determina retragerea ei, cum s-a întâmplat cu OUG 13 din 2017, relatează Agerpres.





"În acest moment România este agresată masiv prin ordonanţa 7. Ordonanţa 7 atacă în mod dramatic justiţia din România şi societatea şi ţara trebuie să reziste. Miile acestea de oameni din piaţă sunt aici pentru a transmite acest mesaj. Şi alianţa USR - PLUS este în prima linie în această luptă a societăţii româneşti pentru normalitate şi supravieţuire. Suntem aici, alături de cetăţeni, cu cetăţenii, pentru că alianţa USR - PLUS a devenit în momentul acesta speranţa de normalitate şi speranţa de o Românie europeană. Trebuie să rezistăm ca ţară şi vom rezista. Mile de oameni confirmă acest lucru. (...) Exact acum doi ani, Guvernul Grindeanu, după ce a dat ordonanţa 13, atunci, 'noaptea ca hoţii', a înţeles grozăvia gestului şi în urma protestelor societăţii a retras-o. Suntem la doi ani mai târziu, filmul pare că se repetă, situaţia se repetă, doamna Dăncilă acuma, brusc, s-a gândit că poate nişte consultări ar putea să mai lămurească dacă a fost bine sau nu că a semnat pe acea fiţuică făcută de domnul Toader şi am încredere că acest protest şi acţiunile din zilele următoare vor duce la un rezultat similar sau e necesar să ducă la un rezultat similar, respectiv această ordonanţă să fie retrasă pentru că magistraţii ştiu foarte bine ce înseamnă această ordonanţă, magistraţii ştiu foarte bine că vor fi subordonaţi unor ordine de la partid, de la PSD şi de aceea este şi protestul lor din aceste zile şi de aceea este foarte bine că au ieşit să protesteze", a spus Dan Barna.



Mii de persoane au participat la protestele desfăşurate duminică seara în marile oraşe din ţară faţă de OUG de modificare a legilor justiţiei şi de solidarizare cu acţiunile de protest ale magistraţilor.



În Piaţa Victoriei din Bucureşti au participat la protest şi liderii USR şi PLUS, Dan Barna şi Dacian Cioloş.