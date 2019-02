Cioloș, despre Dragnea: E nevoie de mult tupeu să te duci la Timmermans și să vorbești despre valori comune, după ce ți-ai pus slugile să-l dea în judecată

”A te pretinde socialist, așa cum a făcut-o Liviu Dragnea la Madrid, nu e suficient pentru a câștiga încrederea și respectul socialiștilor europeni. Dimpotrivă, în locul <<împăcării>> cu Frans Timmermans de care vorbește domnul Dragnea la televiziunile de partid, am putut auzi cu toții admonestările prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene și huiduielile celor din sală. Jalnica prestație politică din România s-a văzut și la Madrid, unde domnul Dragnea a dovedit dispreț maxim față de participanți, incapabil fiind să vorbească trei minute într-o limbă de circulație internațională”, a scris Cioloș, pe Facebook.Liderul PLUS mai spune că PSD nu are nimic în comun cu valorile europene și face referire la demersul secției de investigare a magistraților de înregistrarea a așa-zisei plângeri penale împotriva prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, comisarului european pe Justiție Vera Jourova, și procurorului general Augstin Lazăr.”E nevoie de mult tupeu, cum numai la PSD găsim, ca după ce ți-ai pus slugile din țară să-l dea în judecată pe Frans Timmermans, să te duci în fața socialiștilor europeni conduși de același Frans Timmermans și să vorbești despre valori comune. Nu există nimic european în comportamentul politic al PSD, acest partid nu are nimic european în el. Oamenii politici europeni nu pot fi prostiți cu discursuri duble și cu atacuri pe la spate din partea unor presupuși aliați”, afirmă Cioloș.El conchide că ”vremea analfabeților a trecut, iar în Parlamentul European, trebuie să ajungă oameni cultivați și respectuoși, cunoscători ai Europei, vorbitori de limbi străine și care cred în valorile libertății, unității și solidarității europene”. Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus, la congresul socialiștilor europeni care are loc la Madrid, că i-a transmis lui Liviu Dragnea că trebuie să respecte valorile fundamentale legate de statul de drept și că nu poate exista niciun compromis în acest domeniu.Dragnea susținuse că a avut o discuție foarte bună cu Timmermans, în marja congresului de la Madrid. Liderul PSD a fost însă întâmpinat cu huiduieli la discursul susținut, în limba română, în fața delegaților. „Afară cu corupţii! Nu vrem corupţie şi corupţi în PES şi în S&D”, a strigat din sală eurodeputatul Ana Gomes către liderul PSD,