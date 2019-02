Iohannis a numit noii miniștri propuși de PSD la Transporturi și Dezvoltare

Daniel Suciu, în funcția de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și Răzvan Cuc, în funcția de ministru al Transporturilor.

La o zi după ce premierul Viorica Dăncilă i-a trimis propunerile, președintele Klaus Iohannis i-a numit în funcție pe noii ministri ai Transporturilor și Dezvoltării, Răzvan Cuc și Daniel Suciu.Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, șeful statului a semnat în această seară decretele de numire ale luiDecizia vine la trei luni în care PSD a încercat să-și impună remanierea, președintele Klaus Iohannis, refuzând să-i numească de patru ori pe cei propuși de Viorica Dăncilă, cu aprobarea lui Liviu Dragnea. PSD l-a acuzat pe Klaus Iohannis că blochează activitatea guvernului.Decretele au fost semnate exact în ziua în care a expirat interimatul la ambele ministere.Premierul Viorica Dăncilă i-a trimis miercuri președintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a miniștrilor pentru portofoliile Dezvoltării Regionale și Transporturilor.”Am făcut aceste nominalizări pentru a pune capăt situației de blocaj a activității Guvernului, mai ales că perioada de interimat la cele două ministere expiră. Dezvoltarea regională și transporturile sunt două domenii cheie, pentru care am prevăzut prin legea bugetului de stat sumele necesare pentru realizarea investițiilor de care România are nevoie. Pentru buna implementare a proiectelor de investiții este necesară coordonarea de către miniștri cu atribuții depline în exercitarea funcțiilor. Îmi exprim speranța că interesele României vor prima și, în scurt timp, Guvernul va putea să-și desfășoare activitatea în echipă completă”, a spus Viorica Dăncilă. Deputatul PSD Răzvan Cuc (37 ani), propus de PSD ministru la transporturi, a mai deținut această funcție în guvernele Grindeanu și Tudose. A fost dur criticat, chiar în propriul partid, pentru faptul că în mandatul său nu a avansat niciun proiect important de infrastructură. De altfel, în ianuarie 2017, întrebat de jurnaliști câți kilometri de autostradă vor fi construiți în acel an, Cuc a răspuns: Nu promit niciun kilometru de autostradă. Și chiar s-a ținut de cuvânt: nu a fost făcut niciun kilometru de autostradă în mandatul său. Liderul deputaților PSD, Daniel Suciu, propus de partid ca vicepremier și ministru al Dezvoltării, a acordat PSD un împrumut în valoarea de 37.000 lei, potrivit declarației sale de avere. Social-democratul de 39 de ani a profesat câțiva ani ca jurnalist, până să se îndrepte spre o carieră politică