Aurelian Bădulescu spune că ar putea fi exclus din PSD la CEx-ul de azi

Viceprimarul Aurelian Bădulescu spune că are informaţii potrivit cărora preşedintele interimar al PSD Bucureşti, Gabriel Mutu, va încerca să introducă excluderea sa din partid pe ordinea de zi de marţi a şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, pentru a-l înlătura din competiția pentru președinția partidului.

"Am luat la cunoştinţă, cu dezamăgire, dar nu şi cu surprindere, de strategia domnului Mutu Gabriel, prin care doreşte să devină preşedinte ales al PSD Bucureşti, respectiv eliminarea din competiţie a potenţialilor contracandidaţi. La scurt timp după ce mi-am anunţat intenţia de a candida pentru această poziţie, dl Mutu Gabriel i-a somat public pe colegii din organizaţia sectorului 4 să mă excludă din partid şi am informaţii că va încerca să pună acest subiect pe ordinea de zi a Comitetului Executiv Naţional de astăzi", se arată într-un comunicat transmis de Bădulescu, citat de Agerpres.

El a adăugat că Gabriel Mutu preia împotriva sa "exact textele şi argumentele celor de la USR", deşi în trecut îi "transmitea public semne de apreciere".

"Înţeleg că după standardele etice ale dlui Mutu Gabriel nu mai sunt pesedist, în ciuda faptului că de doi ani şi jumătate îmi fac fără preget datoria faţă de bucureşteni în calitate de viceprimar general. Am fost în stradă, şi pe caniculă, şi pe viscol, am discutat cu sindicatele, cu patronatele, cu petiţionari mai mult sau mai puţin nervoşi, m-am luptat politic 'la baionetă' cu adversarii noştri din Consiliul General şi nu numai. Atunci eram bun, iar dl Mutu Gabriel îmi transmitea public semne de apreciere. Acum, văd că preia exact textele şi argumentele celor de la USR pentru a lovi în mine, pentru simplul fapt că am rămas loial dnei primar general, în urma conflictului pe care aceasta l-a avut cu preşedintele PSD, şi nu m-am reorientat brusc, aşa cum a făcut domnia sa", a menţionat viceprimarul.

El şi-a exprimat speranţa că membrii CExN vor da dovadă de "maturitate politică şi nu vor da curs ambiţiilor meschine" ale lui Gabriel Mutu de a exclude din partid un viceprimar PSD.

"Dacă a fi pesedist înseamnă să fi trecut musai pe la şcoala de cadre a lui Băsescu Traian, în PDL, şi să folosesc orice metode pentru a-mi impune deciziile, inclusiv aceea de a-i lovi cu sticla în cap pe cei care nu sunt de acord cu mine, atunci da, nu sunt pesedist. Dar ştiu cu siguranţă că lucrurile nu stau aşa, în orice caz eu nu într-un astfel de partid m-am înscris. Am convingerea că într-un moment atât de delicat, în care partidul trebuie să găsească soluţii responsabile pentru modul iresponsabil în care preşedintele României înţelege să saboteze activitatea Guvernului, colegii din CExN vor da dovadă de maturitate politică şi nu vor da curs ambiţiilor meschine ale dlui Mutu Gabriel de a exclude din partid un viceprimar PSD", se mai arată în comunicat.

Pe 30 ianuarie, Gabriel Mutu anunţa că s-a decis retragerea sprijinului politic în cazul lui Aurelian Bădulescu pentru funcţia de viceprimar al Capitalei, deoarece acesta nu înţelege că a fi membru de partid înseamnă respectarea deciziilor unei majorităţi din formaţiunea politică. Însă pe 31 ianuarie, proiectul de hotărâre ce viza revocarea din funcţie a lui Bădulescu nu a mai fost introdus pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei Consiliului General. Secretarul general al municipiului Bucureşti, Georgiana Zamfir, preciza că, având în vedere că şedinţa de joi a CGMB este ordinară, este necesar şi un raport de specialitate.

Tot pe 31 ianuarie, Bădulescu afirma că edilul Sectorului 6, Gabriel Mutu, i-ar fi aruncat o sticlă plină cu apă în zona feţei, adăugând că a reacţionat fără să se "tempereze" şi că a ieşit "o încrâncenare, un clinci" sau, "mai pe româneşte, bătaie". Gabriel Mutu a negat că s-ar fi bătut cu viceprimarul Capitalei, precizând că au avut doar o discuţie "mai aprinsă".