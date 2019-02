Teodorovici: Niciun fel de poziţie în afara ţării nu mă interesează/Vom avea, cât de curând, o schimbare a modului în care românii plătesc acest ROBOR

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat duminică seara că nu îşi doreşte să devină comisar european, deşi este "o poziţie foarte onorantă", dar nicio o altă funcţie în afara ţării, în contextul recentelor alegeri din Parlamentul European, relatează Agerpres.







"Am spus foarte clar, este o poziţie foarte onorantă în care România trebuie să trimită oameni care într-adevăr înţeleg să facă pentru România tot ceea ce ţine de această ţară, sub umbrela comisarului european care trebuie să fie echidistant. Asta este fineţea. Nu, categoric nu mă interesează. Nici nu m-a interesat în cele două mandate precedente şi nici astăzi. Am văzut fel de fel de speculaţii. Categoric nu. Niciun fel de poziţie în afara ţării nu mă interesează", a susţinut, la Antena 3, Eugen Teodorovici, întrebat dacă îşi doreşte să devină comisar european sau vrea o poziţie de europarlamentar.







"Am spus-o clar că ce am învăţat în aceşti ani de zile vreau să las şi să pun la dispoziţia acestei ţări. Ştiu că unii duc în derizoriu această abordare. Uite că sunt şi oameni care au o astfel de abordare. Nu mă interesează nici funcţiile bine remunerate în afara ţării, că sunt.... De exemplu, la Curtea de Conturi, în 2012, când am fost propus de fostul prim ministru Victor Ponta şi am refuzat. Octombrie 2012: consilier de conturi la Curtea de Conturi. Şase ani de zile, titlul de ambasador, 18.000 euro pe lună. Şi am spus "Nu". Şi m-a întrebat atunci Victor, mi-a zis: "Mă, tu eşti nebun? De ce? Toată lumea insistă să meargă". Şi i-am spus: "Rămân să facem treabă în ţara asta". Şi a zis:"Ăsta e nebun. Toată lumea se chinuie să meargă, ăsta să rămână acasă". Asta este abordarea mea. Vrea să creadă lumea? Bine. Nu, o să vedem la pensie", a subliniat ministrul.







Teodorovici considera că indicele ROBOR, așa cum este folosit la credite va fi schimbat, în următoarea perioadă, fără să dea detalii la ce se referă, ci doar că va fi un mecanism transparent pentru oameni, nu transparent pentru bancheri, conform Mediafax. „Sunt convins, vom avea, cât de curând, o schimbare radicală a modului în care românii plătesc acest ROBOR, să spunem”, a declarat Teodorovici. Ministrul Finanțelor a completat că se poate orice, într-o țară care are oameni care vor să schimbe ceva. „Susțin în continuare, și nu voi renunța la chestiunea aceasta: de a avea un mecanism care să fie transparent așa cum îl înțeleg oamenii simpli, nu transparent pentru bancheri, că aia nu înseamnă transparență, aceia este lumea lor, lumea bacherilor, de care noi toți am fost ținuți departe, așa, acela era un glob de cristal de care nimeni nu avea voie să se atingă”, a mai afirmat Teodorovici.

Ministrul a subliniat că piața trebuie să urmărească dialogul dintre Ministerul Finanțelor Publice (MFP) și Banca Națională a României (BNR), nu afirmațiile altor persoane cu funcții publice. „Am avut o discuție săptămâna trecută, luni (4 februarie – n.red.), mă așteptam ca domnul Guvernator să iasă public și să întărească acest lucru (...): dialogul Finanțe – Bancă centrală este dialogul pe care piața trebuie să îl urmărească. Restul de declarații nu sunt făcute într-un cadru oficial, să spunem, sunt făcute de persoane cu funcții oficiale – cu colegul meu Darius Vâlcov (consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dăncilă), cu colegul meu din Parlament Daniel Zamfir, dar ceea ce contează și creează efecte în piață este doar dialogul instituțional între BNR și Finanțe”, a afirmat Eugen Teodorovici. Ministrul Finanțelor a refuzat să spună dacă este sau nu de acord cu afirmațiile făcute de Darius Vâlcov. „Ca ministru de Finanțe, n-am voie să-mi exprim punctul meu de vedere față de Banca centrală sau ... Ce am ca nemulțumire îi spun domnului Guvernator, în acel cadru stabilit de lege, pentru că cele două instituții sunt cele care dau în economie siguranță, credibilitate și așa mai departe. Nu putem să apucăm să ne certăm între noi, discutăm în acel cadru, când ne întâlnim, toate aceste nemulțumiri”, a adăugat Teodorovici. În ceea ce privește cadrul stabilit de lege, acesta este Comitetul Național de Supraveghere Macroprudențială (CNSM). Una dintre nemulțumiri este legată de ROBOR și nu numai, potrivit ministrului de Finanțe. De asemenea, oficialul de la MFP s-a referit la grupul de lucru format din experții de la minister și de la BNR, grup care, luni, va prezenta concluziile unei analize privind OUG nr. 114/2018, în fața Consiliului CNSM.