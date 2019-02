Goţiu, despre amendamentul privind 'Masa caldă în şcoli': Vom monitoriza modul în care suma va fi cheltuită

​​Senatorul Mihai Goţiu a acuzat duminică PSD că şi-a asumat amendamentul legat de masa caldă în şcoli, deşi USR îl depusese înainte, anunță Agerpres.





Potrivit acestuia, programul "Masă caldă în şcoli" are efecte benefice asupra reducerii abandonului şcolar.



"Ne-am fi aşteptat ca în urma rezultatelor, care au arătat că este eficient pentru reducerea abandonului şcolar - care este una dintre problemele mari ale României - acest program-pilot să fie extins, de anul trecut, la nivel naţional. Nu s-a întâmplat acest lucru, singurul lucru care s-a decis a fost prelungirea cu încă un an a acestui program-pilot, tot în 50 de şcoli. De aceea am propus un amendament la legea bugetului pentru suplimentarea fondurilor Ministerului Educaţiei, ca să se implementeze începând cu anul şcolar 2019 - 2020 acest program la nivel naţional", a explicat Goţiu.



El a precizat că USR a propus pentru acest program, prin amendamentul său, suma de 696 de milioane de lei, iar acesta a fost votat pozitiv la Comisia pentru educaţie, pentru ca ulterior să nu se mai regăsească pe ordinea de zi la Comisia de buget-finanţe.



"Am avut parte de o surpriză. La Comisia pentru educaţie acest amendament a fost votat pozitiv, dar când am ajuns la Comisia de buget-finanţe, care este comisia de raport în cazul legii bugetului, într-o primă instanţă nu am mai găsit amendamentul printre cele care erau puse în discuţie la comisie. A fost nevoie să cer procesul verbal al Comisiei pentru educaţie pentru a vedea acest amendament şi încă unul care dispăruseră pur şi simplu de pe ordinea de zi. (...) Am aflat apoi şi de ce. Stranie coincidenţă, acest amendament nu-l regăseam la începutul şedinţei pentru că a apărut un alt amendament, propus de către Liviu Dragnea, care prevedea alocarea sumei de 140 de milioane de lei pentru extinderea programului 'Masă caldă în şcoli' ", a spus Goţiu.



În opinia sa, suma propusă de PSD este mică şi nu corespunde necesităţilor, ea acoperind doar problema amenajării sălilor de mese din şcoli, în condiţiile în care programul-pilot a arătat acest neajuns.



"Această sumă a trecut în modul în care PSD ne-a obişnuit, asumându-şi meritele altora fără a recunoaşte acest lucru. Prevede doar acest prim pas (n. r. - amenajarea sălilor). Din punctul meu de vedere, chiar şi în această formă, acest amendament este o victorie a USR şi vom monitoriza modul în care suma va fi cheltuită", a spus Goţiu.



Senatorul Mihai Goţiu şi-a prezentat duminică raportul pentru doi ani de activitate în Parlament. El a arătat că în această perioadă a avut 641 de luări de cuvânt în plen, 76 de declaraţii politice, 47 de interpelări, 23 de interpelări adresate prim-ministrului, 105 întrebări şi 86 de iniţiative legislative.