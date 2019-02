Tăriceanu: Protipendada bruxelleză a închis ochii la gravele abuzuri din justiție în România

„Din păcate, însă văd în acești ultimi ani o serie de nori negri care se adună pe cerul Uniunii Europene. Fără îndoială, proiectul european trece printr-o criză, trece printr-o criză de identitate și de credibilitate. Iată că Brexit este dovada acestei crize, fără să fie cauza. Principala cauză, după părerea mea, este legată de trădarea valorilor liberale la nivelul UE. Aici mă refer la «disponibilitatea» a unor lideri europeni să renunțe la principiile liberale care stau la baza UE, ăn favoarea unor poziții sau abordări bazate doar pe interesul propriu, pe interesul național. Sunt politicieni europeni care au uitat să mai vorbească cetățenii, nu își înțeleg realitățile și această grupare de așa-ziși politicieni europeni aș numi-o protipendada (marea aristocrație, clasa privilegiată – n.r.) bruxelleză”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, la Școala Politică de Iarnă a Tineretului ALDE, de la Sinaia.Liderul ALDE a precizat că această „protipendadă bruxelleză” întreține ideile unei Europe cu două viteze sau ale unui Europe a cercurilor concentrice.„Această protipendadă bruxelleză susține diferite idei, cum ar fi Europa cu mai multe viteze sau Europa cu două viteze sau Europa cu cercurile concentrice. Din păcate, această protipendadă bruxelleză a închis ochii la gravele abuzuri care au avut loc în domeniul justiției în România. Au închis ochii la abuzurile comise de serviciile de informații. Pentru mine, nu este de mirare că doamna Prună, fostul ministru al Justiției, cea care a susținut că drepturile omului sunt un moft, a fost birocrat european. A avut de unde să se inspire, în mod nefericit și a aspirat să se alăture de așa-zisei elite de la Bruxelles”, a explicat Tăriceanu.El a vorbit și despre cum vedea România UE înainte de aderarea în anul 2007, ca pe un „tărâm al făgăduinței”, dar și al garanției libertății, lucru de care țara noastră a fost privată în cei 45 de ani de comunism.„Uniunea Europeană pentru care eu am semnat Tratatul de aderare al României nu era doar pământul făgăduinței pentru noi în ceea ce înseamnă bunăstarea, ci era mai mult decât atât. Era tărâmul dreptății, era tărâmul principiilor și mai presus decât orice al libertății. Garanția libertății de care am fost privați ca țară 45 de ani, în perioada comunistă. Eu cred că UE este exact precum este și democrația. Nu este perfectă, dar nu avem nimic mai bun de pus în locul ei. Este singura care funcționează”, a completat liderul ALDE.Tăriceanu a adăugat că rolul nostru, ca stat membru, este de a contribui la depășirea crizei proiectului european, atrăgând atenția că România nu este o țară oarecare în Uniunea Europeană.„Cred că este rolul României, mai ales acum când deține Președinția rotativă, să contribuim la depășirea crizei proiectului european. Nu trebuie să uităm un lucru, că România nu este o țară oarecare în UE, este o țară de prim rang în UE. Fiți conștienți de acest lucru. Cel puțin din perspectiva teritoriului, a resursei umane, suntem a șaptea țară și în curând vom fi a șasea, după ieșirea Marii Britanii. Am senzația că de multe ori și politicienii, dar și oamenii obișnuiți se poartă ca un fel de elevi de școală care sunt în prima zi de școală, la lecții, când se vorbește de UE, când se întâlnesc cu ceilalți lideri. Suntem totuși membri ai UE de 12 ani. Prin urmare, România trebuie să contribuie decisiv la redefinirea unui proiect pentru viitorul UE care să fie bazat pe coeziune și solidaritate”, a conchis președintele ALDE.