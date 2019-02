PNL anunță că va relua demersul revocării lui Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților​

„PNL ii solicita președintelui PSD, deputatul Liviu Dragnea sa nu mai chiulească de la munca. Cu o prezenta de sub 15% la vot, Liviu Dragnea conduce in topul chiulangiilor, dar și în topul parlamentarilor care au adresat întrebări și interpelări. Dragnea a votat o singura moțiune, cea in care a generat demolarea guvernului Grindeanu. Cu toate ca este un mare chiulangiu, Dragnea și-a încasat toate drepturile banesti la zi. In cei doi ani din noul mandat, Liviu Dragnea nu a participat la nici o ședința a Comisiei de Administrație Publica, din care face parte. Semn ca tăierea bugetelor locale a fost premeditata, iar Liviu Dragnea și-a trădat «breasla»”, a transmis Florin Roman, printr-un comunicat de presă difuzat sâmbătă și citat de Mediafax.Deputatul PNL a mai spus că Liviu Dragnea a participat la plenul reunit în care a fost votat bugetul doar pentru arată că este împotriva creșterii alocației pentru copii.„Deputatul PSD Dragnea a venit la munca doar pentru a se opune creșterii alocațiilor la copii, propunere a PNL, despre care liderul PSD a spus ca este «populistă» și «demagogică». Domnia sa nu este doar împotriva alocațiilor ci și a jurnaliștilor care pun întrebări nearanjate, pe care îi jignește grotesc. E foarte clar ca pe Dragnea îl lasa nervii. Majoritatea nu mai este majoritate la Cameră, iar trecerea amendamentului PNL, privind creșterea alocațiilor demonstrează că Liviu Dragnea a pierdut majoritatea și controlul parlamentarilor PSD. Prioritatea numărul 1 a PNL în aceasta sesiunea rămâne schimbarea din fruntea Camerei Deputatilor a domnului Dragnea, un condamnat penal toxic pentru România. Cât de cinic poți să fii, ca sa furi de la copii, domnule Liviu Dragnea?”, a adăugat acesta.În legătură cu revocarea lui Liviu Dragnea de la șefia Camerei, președintele PNL Ludovic Orban a anunțat, sâmbătă pe Facebook, că un vot în favoarea acestui demers devine o „o obligație morală pentru orice parlamentar”. Acesta a adăugat că zilele lui Dragnea în fruntea Camerei Deputaților sunt numărate și că PNL va „face ceea ce trebuie cât de curând”.Liviu Dragnea a propus în plenul reunit de joi al Parlamentului un amendament care prevede majorarea alocației pentru copii de la 84 de lei la 150 de lei, sursa de finanțare fiind asigurată prin mărirea deficitului bugetar de la 2,55% la 2,76% din PIB.Liderul PSD a precizat că propunerea sa vine să corecteze un amendament al PNL care fusese deja adoptat care prevedea aceeași majorare, însă sursa de finanțare era excedentul înregistrat la bugetul asigurărilor sociale. Varianta care a intrat la votul final, în plenul de vineri, în care a fost adoptat bugetul pentru 2019 a fost cea a președintelui social-democrat.Liberalii au încercat la finalul sesiunii parlamentare de anul trecut să îi revoce de la conducerea Camerei Deputaților pe Liviu Dragnea și pe cei doi vicepreședinți ai forului legislativ, Florin Iordache și Eugen Nicolicea. Deși a existat un vot în plenul Camerei pentru revocarea lui Dragnea, acesta nu a fost recunoscut, PSD invocând o încălcare a regulamentului.Conform regulamentului, „revocarea din funcţie a preşedintelui Camerei Deputaţilor poate fi cerută de grupul parlamentar care l-a propus”, în acest caz grupul deputaților PSD.