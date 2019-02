Orban: Bugetul condamnă România la stagnare. Dacă deschidem acest portofel al PSD-ALDE sunt bancnote cu chipurile lui Vâlcov și Dragnea

Ludovic Orban a declarat, vineri, că PNL a votat împotriva bugetului, adoptat de majoritatea parlamentară, deoarece este un buget construit pe bani falși, făcuți din pix de coaliția de guvernare. Liderul liberal a precizat, citat de Mediafax, că acest buget nu oferă garanții pentru dezvoltarea României.

"PNL a votat împotriva Legii bugetului de stat și împotriva Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, din niște motive extrem de puternice și de solide. Bugetul de stat prezentat de PSD-ALDE, condamnă România la stagnare și transformă anul 2019 într-un an pierdut pentru români. PNL consideră că acest buget este construit pe bani falși. PSD-ALDE încearcă să prezinte bugetul ca pe un portofel nou, mare, doldora de bani, din care are de împărțit pentru fiecare român. Dacă deschidem însă acest portofel prezentat de PSD-ALDE, vedem că cel puțin 25% din acești bani, sunt bani falși. Sunt bancnote de 200 de lei pe care nu apare poza lui Lucian Blaga, ci apare poza lui Dragnea, sunt bancnote de 100 de lei pe care nu are poza lui Ion Luca Caragiale, ci apare poza lui Vâlcov, sunt bancnote de 50 lei pe care nu apare poza lui Vlaicu, ci apare a poza lui Orlando, adică bani care nu valorează nici două cepe degerate, bani inventați, bani făcuți din pix, bani care nu vor exista pentru a îmbunătății viața românilor. Prin acest buget România nu va merge înainte, prin acet buget România va merge înapoi. Acest buget nu conferă nicio garanție de dezvoltare pentru România și nu oferă nicio perspectivă de îmbunătățire a vieții pentru fiecare dintre cetățenii români", a declarat liderul PNL Ludovic Orban, vineri, la Parlament, citat de Mediafax.

Acesta a mai declarat că proiectul de buget pentru anul acesta pune în pericol România și nu vizează dezvoltarea infrastructurii, un motor pentru.

"Bugetul PSD-ALDE este un buget care lasă România fără apărare în fața unor amenințări din ce în ce mai mari la adresa siguranței naționale și pune în pericol viața și siguranța fiecărui român. Bugetul PSD-ALDE este un buget care prin al doilea an consecutiv sunt jefuite comunitățile locale, se încalcă autonomia locală, proiectele de investiții ale autorităților locale sunt lăsate fără finanțare și se încearcă ca primarii din România să ajungă să cerșească bani pentru proiectele comunităților locale de la Dragnea. Bugetul PSD-ALDE pe 2019 este un buget care nu clădește nimic. Niciun tronson de autostradă important, cum sunt tronsoanele de autostradă Tg-Mureș-Iași-Ungheni, tronsoanele de autostradă Sibiu-Pitești, tronsonul de autostradă de centură a Bucureștiului, tronsonul de autostradă Comarnic-Brașov. De asemenea, nu construiește și nu modernizează niciun tronson de cale ferată și lasă România și infrastructura de transport a României într-un stadiu de subdezvoltare care va împiedica dezvoltarea economică a României", a explicat Orban.

Întrebat dacă PNL se gândește să conteste la CCR proiectul de buget adoptat, vineri de Parlament, liderul liberal a răspuns: „Comisia juridică a Partidului Național Liberal va face o analiză privind existența unor posibile motive de neconstituționalitate, nu pot să vă dau astăzi răspunsul, dacă vom lua o decizie, o vom anunța”.

Camera Deputaților și Senatul a adoptat, vineri în plen reunit, bugetul pentru anul 2019. Proiectul prevede majorarea alocației pentru copii de la 84 la 150 de lei, precum și reducerea bugetelor SRI, SIE și SPP, iar banii vor fi alocați programelor Vitamina D și Diabetul juvenil.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, referitor la bugetul adoptată de Parlament, că proiectul arată disprețul total al coaliției față de așteptările românilor, criticând creșterea excesivă a fondurilor alocare partidelor.