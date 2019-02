Amendamentele lui Dragnea privind vitamina D, programul Panorama și Diabetul juvenil adoptate de plen. 150 milioane de lei tăiați din bugetul SRI, 50 milioane de lei de la SPP și 30 milioane de la SIE

Parlamentarii au adoptat joi seară cele două amendamente ale lui Liviu Dragnea care inițial au fost respinse în ședința comisiei de Buget Finanțe. Astfel Programul Vitamina D, Panorama și Diabetul juvenil vor fi finanțate din banii de Ministerul Finațelor dar și din bugetul SRI.





UPDATE 21:40 Bugetul SIE tăiat cu 30 milioane lei. Parlamentarii au adoptat un amendament care stipulează diminuarea bugetului Serviciului de Informaţii Externe cu 30 de milioane de lei.



Amendamentul, respins iniţial în ședința comisiilor de specialitate, a fost adoptat cu 204 voturi pentru şi 119 împotrivă



"Se diminuează bugetul Serviciului de Informaţii Externe, Anexa 03/32, cu suma de 30.000 mii lei, credite bugetare şi credite de angajament, de la capitolul 61.01 'Ordine publică şi siguranţă naţională', din care 20.000 mii lei de la titlul 10 'Cheltuieli de personal' şi 10.000 mii lei de la titlul 20 'Bunuri şi servicii'. În mod corespunzător se modifică celelalte anexe la bugetul Serviciului de Informaţii Externe", prevede amendamentul.







Primul amendament adoptat de plen cu 211 de voturi pentru și 106 împotrivă prevede suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii cu suma de 295.000.000 lei pentru următoarele programe de sănătate: Vitamina D, Panorama şi Teste markeri tumorali.



Sursa de finanţare indicată vizează diminuarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice cu suma de 295.000.000 de lei. Al doilea amendament adoptat cu 203 voturi pentru și 119 împotrivă stipulează suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii cu suma de 230.000.000 de lei pentru suplimentarea subvenţiei de echilibrare către Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru implementarea Programului Diabet juvenil.

Sursa de finanţare indicată este diminuarea bugetului SRI cu 150.000.000 de lei, al SPP cu 50.000.000 de lei şi al Ministerului Finanţelor Publice cu 30.000.000 de lei.

Odată cu adoptarea celui de-al doilea amendament SRI pierde din bugetul alocat inițial 150 000 de milioane de lei.

Florin Roman, PNL: "Asistăm azi la o măgărie fără margini venită din partea unui coleg al nostru, domnul Liviu Dragnea. Asităm la un joc populist și ieftin. Dacă s-ari i interesat, domnul Dragnea ar fi aflat că în România dacă te dui la medicul de familie, vitamina D este gratuită. Ceea ce este foarte grav este că e continuă războiul. La comisia de buget finan'e, un înalt ofcial al SRI a spus că Serviciul Român de Informații, în urma tăierii bugetului nu mai poate garanta siguranța națională a României".







Pavel Popescu, deputat PNL "Atunci când alocaţi nişte sume bugetare pentru programe gen Vitamina D, aţi ajuns în punctul în care nu mai ţineţi cont nici de ceea ce numiţi voi socialism. Vreau să vă readuc aminte câteva cifre, foarte simplu (...) Lipsa vitaminei D provoacă anumite carenţe, una dintre ele este transpiraţia. (...) Probabil este specific domnului Dragnea"







Nicolae Bacalbaşa, deputat PSD "Propun să alocăm bani pentru studiul sindromului Oedip, complexul Oedip. (...) Vitamina D, totuşi, există. Sigur că sunt unii dobitoci care cred că nu există vitamine, dar există"







USR a acuzat că amendamentele semnate de Liviu Dragnea apărute în varianta finală a proiectului legii bugetului nu corespund cu cele adoptate în comisiile de specialitate.







Cristina Prună, deputat USR "Nu s-a lămurit acest fals între ce s-a votat în comisie, amendamentele domnului Dragnea şi ceea ce am primit noi astăzi în raportul final. (...) Nu am votat ceea ce a ieşit din comisie (...). Acest lucru este şi un motiv de neconstituţionalitate"







În cadrul dezbaterilor din comisia de buget finanțe, reprezentantul SRI, generalul Viorel Voinescu, a transmis că bugetul, în urma scăderilor, este nesustenabil.



„Situația a luat o turnură gravă. Este pentru prima oară când e un buget total nesustenabil. Din păcate, cu cifrele actuale SRI nu are nicio soluție. Am prezentat aseară cum era în prima faza bugetul instituției. Toate ca urmare a modificării legislative produse în 2018. Este o percepție eronată, generalizată în spațiul public. În acest moment, o scădere cu 445 milioane înseamnă blocajul efectiv al activității Serviciului. Înseamnă că nu vom avea fondurile necesare plății salariilor pe 4 luni, nu vom aveam pentru 3 luni plățile facturilor, înseamnă blocarea proiectelor. Pe 15.04 avem un obietiv care trebuie pus în funcțiune, pentru care trebuia să plătim... Ne întrebăm cum trebuie să procedăm. Securitatea cetățeanului este un element esențial și multe lucruri care ni se par normale vor fi puse în pericol de constrângerile bugetare. Nu ne putem face reclamă și nu putem pune succesele pe masă, fără SRI Româna ar arăta altfel astăzi. Vă invit să faceți o analiză și să decideți care sunt zonele Serviciului care nu ar trebui bugetate. Ce domenii nu ar mai trebui investigate? Țara noastră este una dintre puținele țări europene în care nu a avut loc niciun atentat terorist. În 2018 am întrerupt intrarea în România a aproximativ 6000 de persoane, mai bine de jumătate erau teroriși”, a spus generalul Voinescu.















