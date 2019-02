Orban promite că PNL va desființa secția de anchetare a magistraților. „Acțiunea declanșată în cazul Kovesi stă sub semnul răzbunării politice”

Liberalii promit că vor desființa secția de anchetare a magistraților în momentul în care vor ajunge la guvernare.„PSD-ALDE a înființat o structură manevrată politic în interiorul sistemului de justiție cu scopul de a pune presiune asupra magistraților, de a-i intimida și de a se răzbuna în momente critice pentru a-i da drept exemplu pe cei care își permit să desfășoare anchete de mare corupție ce îi pot viza pe mai marii zilei”, a declarat liderul PNL, Ludovic Orban.El a precizat că secția a fost înființată în ciuda avizului negativ al Consiliului Superior al Magistraturii, precum a criticilor asociațiilor profesionale, ale Opoziției parlamentare și ale societății civile.„Având în vedere toate aceste poziții exprimate de experții europeni, Partidul Național Liberal își ia angajamentul de a desființa secția specială de anchetare a magistraților, de a implementa toate recomandările formulate în privința sistemului de Justiție, astfel încât România să obțină ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare prin îndeplinirea angajamentelor asumate odată cu aderarea la Uniunea Europeană”, a declarat Orban.Liderul liberal a susținut că acțiunea declanșată în cazul Laurei Codruța Kovesi „nu poate fi pusă sub semnul coincidenței, ci mai degrabă sub acela al unei răzbunări politice orchestrată de ministrul Justiției, Tudorel Toader, sub coordonarea directă a președintelui PSD, Liviu Dragnea”.