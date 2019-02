Tăriceanu, despre „taxa pe lăcomie”: Există posibilitatea unei prorogări a termenului / S-ar putea accepta o taxă pe active în funcție de diferența dintre dobânda la credite și depozite

„Nu am discutat acest lucru concret, dar o să discutăm și această chestiune. Sigur că termenul de aplicare de intrare în vigoare a OUG nu este iminent, dar există și această posibilitate, a unei prorogări a termenului”, a declarat, miercuri, la Parlament, președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, întrebat dacă săptămâna viitoare ar putea fi dată OUG pentru amânarea „taxei pe lăcomie”, prevăzut în ordonanța 114.Călin Popescu Tăriceanu a adăugat, referitor la audierea de marți a reprezentanților BNR în Parlament, că este căutată o soluție alternativă de stabilire a ROBOR, iar în funcție de acest aspect, taxele pe care le plătesc băncile ar putea fi modificate.„Ieri, am avut o lungă discuție cu reprezentanții BNR și acolo am discutat mai muolte aspecte legate de taxa pe care OUG 114 o pune pe ROBOR. Primul element este faptul că comitetul de supraveghere macroprudențială alcătuit din reprezentanți ai BNR și ai Ministerului Finanțelor studiază o soluție alternativă a modului în care este stabilit astăzi ROBOR-ul. (...). Ar fi o soluție să găsim un calcul al ROBOR pe baza mediilor tranzacțiilor efectuate în ultima perioadă. Acest Comitet va analiza dacă există o soluție mai bună. Ieri, la discuția cu băncile sugestia implicită a fost că s-ar putea accepta o taxă pe anumite active, și, în funcție de diferențialul între dobânda la credite și dobânda la depozite. (Dacă se redefinește ROBOR, nu mai are sens taxa pe ROBOR? - n.r.) Sunt două lucruri. Este o taxă pe activele bancare, de care și BNR a spus, da, și noi am observat această taxă, nu este o invenție în România, se practică în toate țările din Europa. Al doilea element este legarea acestei taxe de ROBOR. Care ROBOR? Actualul ROBOR sau un alt ROBOR care ar putea fi calculat pe media tranzacțiilor efective efectuate în ultima perioadă”, a explicat Tăriceanu.Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), a participat , marți, alături de întreg Consiliul de Administrație al BNR, la audierea de la comisiile Senatului programată pentru data de 12 februarie. La ședință fost prezent și Călin Popescu Tăriceanu. El a spus că a acuza că se fac manipulări pe piața interbancară însemnă a acuza și Trezoreria statului că participă la aceste manipulări.Guvernatorul BNR a menționat că piața interbancară este una „esențială pentru aprovizionarea cu lichiditatea a economiei României, pentru plata salariilor și pentru echilibrele de pe piața valutară”.Guvernul a adoptat pe 21 decembrie OUG privind măsurile fiscale, numită și OUG privind „taxa pe lăcomie”.Principalele prevederi: Prețul la gaze și energie electrică va fi plafonat pentru 3 ani de zile; impozitarea activelor băncilor dacă ROBOR este mai mare de 2%; mișcorarea comisionului fondului de pensii private de la 2,5 la 1% și majorarea taxei pe viciu în domeniul jocurilor de noroc cu 2% din cifra de afaceri.