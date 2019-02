Turcan: Bugetul Dragnea-Vâlcov este cârpit, contrazis și amendat pe furiș. PNL va vota împotrivă

Liderul deputaților PNL Raluca Turcan a anunțat, miercuri, că liberalii vor da vot „împotrivă” asupra proiectului de buget pentru 2019, precizând că bugetul Dragnea-Vâlcov este unul cârpit și amendat pe furiș „în stil de interlopi politici”, relatează Mediafax.

„Acest buget poartă semnătura unui prim-ministru care a picat toate examenele importante ale educației: admiterea la liceu, examenul de treapta a II-a și admiterea la facultate. Marele regres al societății românești este că o astfel de persoană a ajuns ulterior europarlamentar și prim-ministru al României. PSD este la guvernare, are președinții Camerelor, șefii comisiilor parlamentare importante, are până și un domn Vâlcov, marele guru într-ale finanțelor, bugetelor și cimitirelor. Toate aceste avantaje nu au fost însă de folos pentru a alcătui un buget coerent și a dezbate în condiții de legalitate. Iar când, rușinos de târziu, ați venit totuși cu un proiect de buget, constatăm cu toții că el nu are nimic de-a face cu realitatea în care trăim noi, aici, în România. Este bugetul celor certați cu Codul Penal, mai binevoitori cu infractorii din închisori decât cu românii cinstiți. Bugetul Dragnea-Vâlcov este cârpit, lăudat, contrazis și amendat pe furiș, în stil de interlopi politici. Este bugetul ”Vitamina D”, când România are de fapt nevoie de tratament pentru bolile cronice pe care i le-a adus guvernarea PSD – ALDE” a declarat Raluca Turcan, la dezbaterea de miercuri a plenului reunit al Parlamentului pe marginea bugetului.

Ea a adăugat că proiectul de buget pe 2019 este întemeiat pe jaf.

„Prima mare problemă a acestui proiect de buget este că pornește de la o minciună – execuția bugetară pe anul trecut. Sunt mari suspiciuni că diferența dintre cât ați cheltuit și veniturile încasate este mai mare decât cea care v-a ieșit din pălărie. Continuă cu o altă minciună – principalii indicatori (rata inflației, creșterea economică) sunt manipulați și deformați cu premeditare. Ca să creați iarăși iluzia că aveți de unde da. Îi mințiți din nou pe cei care v-au dat votul și care au constatat deja ca i-ați înșelat. Ca să fie limpede: este un buget întemeiat pe jaf, cu prețul distrugerii sectoarelor care susțin din greu bugetul!”; a completat Turcan.

Liderul deputaților PNL a punctat că domeniul sănătății reprezintă cea mai mare vulnerabilitate, iar cei de la Putere oferă „praf în ochi”.

„Din 2012, PSD tot promite opt spitale regionale. Opt. Nu le-a făcut. Nu le va face nici pe cele trei de la Iasi, Craiova și Cluj în această guvernare. Cea mai clară dovadă este că PSD și ALDE au respins, în comisii, amendamentele PNL care prevăd o sumă consistentă pentru proiectarea și începerea lucrărilor la spitalele din Cluj, Craiova și Iași. V-ați bătut joc de fondurile europene la dispoziție, de propunerea noastră. Restul e praf în ochi, demagogie și spitale pe hârtie. Românii mor cu zile în spitale. Cazuri cutremurătoare sunt zilnic mediatizate. Câtă vreme refuzați să îmbunătățiți infrastructura în Sănătate, să construiți spitale moderne și bine dotate, mărirea salariilor medicilor e cu totul insuficientă”, a explicat deputatul PNL.

Turcan a mai spus că PNL va vota împotriva proiectului de buget.

„Doamnelor și domnilor de la PSD-ALDE care mai aveți o brumă de bună-credință, aveți modele de dezvoltare și de bună guvernare locală. Aveți modele viabile, de succes în ridicarea calității vieții în comunitate, pentru fiecare locuitor al ei. Nu mai trebuie să mergeți în Occident să le luați. Le aveți aici, în România. Sunt municipii mari, orașe și comune administrate de primari PNL, cu eficiența văzută de milioane de români care le-au vizitat, și care au trecut pe acolo. Aceste localități arată ca în Occident. De ce nu le urmați exemplul ? De ce îi pedepsiti tocmai pe ei, de ce îi pedepsiți pe locuitorii acestor orașe ? Nu știți decât să distrugeți și să înșelați, domnule Dragnea și camarila. Nu vreți decât supunere în sărăcie și subdezvoltare. Ajunge! Pentru toate aceste motive, PNL va vota împotriva acestui proiect de buget”, a conchis liderul deputaților PNL.

Raluca Turcan a făcut aceste precizări la dezbaterile generale din plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului pe proiectul de buget pe 2019. Dezbaterile vor continua joi, urmând ca votul final să fie dat vineri, în plenul reunit.