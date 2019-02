Ponta: Să aloci 100 de milioane de euro pentru partidele parlamentare este o nesimțire. Jongleria cu cifre nu poate ține la nesfârșit

"În condiţiile în care ai îngheţat pensiile şi salariile, în condiţiile în care nu ai bani de investiţii, să aloci 100 de milioane de euro pentru partidele politice parlamentare e o nesimţire. PSD primeşte subvenţie de la bugetul de stat al României, mai mult decât Partidul Socialiştilor Europeni din toată Europa. PSD primeşte cam 35 de milioane de euro şi PES, la nivel european, primeşte 16 milioane. PNL primeşte cât Partidul Popular European, care are partide în 27 de ţări. Deci e ceva fără precedent. E vorba de o sumă total nejustificată, total fără precedent, total fără echivalent la nivel european şi amendamentul nostru este ca în 2019 această plată să fie suspendată. E un gest de solidaritate şi de bun-simţ", a precizat Ponta, duminică, la o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.Liderul Pro România a adăugat că propunerea sa este agreată de preşedintele PNL, Ludovic Orban."Am văzut că lui Ludovic Orban i se pare o propunere bună, cred că şi domnul Teodorovici a zis că e prea mult 100 de milioane de euro la partidele politice. Asta înseamnă o economie de 100 de milioane de euro, pe care să-i repartizăm în câteva direcţii esenţiale. (...) În al doilea rând, prin Ordonanţa 114 din 2018 tocmai au lăsat fără finanţare câteva domenii de la tineret şi sport. Prin ordonanţa 114, sportivii români nu mai pot participa la olimpiada paralimpică şi mă întreb dacă să dai 100 de milioane de euro la partide, dar să nu dai sportivilor români care participă la olimpiada paralimpică e o chestiune social-democrată sau de bun simţ”, a completat el.Ponta a mai susţinut că "jongleria" cu cifre în actualul proiect de buget nu poate să meargă la nesfârşit, iar România va trebuie să se împrumute, anul acesta, opt miliarde de euro pentru finanţare."Jongleria cu cifre nu poate să ducă la nesfârşit. Este prevăzut în buget un deficit, adică o diferenţă între venituri şi cheltuieli de 36 de miliarde de lei, opt miliarde de euro. Opt miliarde de euro în plus trebuie să se împrumute România în 2019, în plus faţă de ceea ce teoretic ar produce. Niciodată România nu s-a împrumutat cu opt miliarde de euro pentru finanţare", a afirmat liderul Pro România.Ponta a criticat, în context, faptul că România nu ar fi alocat, anul trecut, cei 2% pentru Apărare. "România şi-a asumat nişte cheltuieli pentru Apărare de 2% din PIB, anul trecut au făcut 1,4%. În America toată lumea mi-a spus că asta e şmecherie că le-am spus că facem 2 şi am făcut 1,4. Dacă se doreşte păstrarea acestui angajament, atunci mai avem de recuperat din anul 2018", a susţinut Ponta.