Nicolae Robu: PNL are toate șansele să câștige europarlamentarele. Pentru asta, însă, trebuie să nu greșească la întocmirea listelor

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, este de părere că PNL are „toate șansele” să câștige europarlamentarele, dacă nu „greșește” listele. Acesta mizează pe „degringolada” din PSD și pe „dezertările” din rândul social-democraților, transmite Mediafax.





„Partidul Național Liberal are toate șansele să câștige alegerile europarlamentare. Pentru asta, însă, el trebuie să nu greșească la întocmirea listelor! Și în ce sens să nu greșească? Păi unul din marile atuuri ale PNL este că are structuri în absolut toate unitățile administrativ-teritoriale ale țării, ceea ce numai PSD mai are. Iar aceste structuri contează enorm în cazul alegerilor pur politice, cum sunt europarlamentarele”, scrie Nicolae Robu, duminică, pe pagina sa de facebook.





Robu consideră că structurile partidului pot fi puse în mișcare doar în două situații: „dacă pe listă sunt personalități locomotivă, în sensul de cu scor personal peste scorul partidului, personalități entuziasmante sau dacă pe listă nu sunt personalități locomotivă, dar sunt oameni agreați în partid, oameni care au muncit în partid, au dus lupte - pentru că a face politică nu-i deloc ușor, cum cred unii!-, au dedicat timp din viața lor, și-au asumat riscuri și, se subînțelege, au calitățile necesare pentru a onora funcția la care aspiră, în speță pentru a reprezenta țara competent și loial, altfel spus, oameni asupra cărora există percepția că merită să fie acolo, că li se cuvine să fie acolo, că sunt oameni ai partidului și nu culegători conjuncturali de roade ale muncii altora și ale brand-ului partidului, el însuși construit cu muncă și sacrificii”, scrie Nicolae Robu, pe pagina sa de facebook.





Potrivit primarului Timișoarei, PNL trebuie să marșeze pe a doua situație, cea a oamenilor care au muncit în partid. El se bazează pe un câștig al PNL și ținând cont de „degringolada” din PSD și de „dezertările fără precedent”.





„Dacă o facem, partidul va fi mobilizat în toate structurile sale și eu am convingerea că, pe cale de consecință, va câștiga, având în vedere și degringolada din PSD, disensiunile interne, dezertările fără precedent și imaginea publică proastă și din ce în ce mai proastă a PSD”, a mai spus Nicolae Robu.