Vicepreședinte liberal, atac la Cioloș: Discursul arogant la adresa PNL seamănă tot mai mult cu cel al lui Dragnea / Că l-a păcălit pe Barna,, nu e nimic nou

Vicepreședintele PNL Florin Roman l-a acuzat, sâmbătă, pe Dacian Cioloș că este ”la fel de arogant ca PSDragnea, când atacă PNL”. El i-a transmis liderului PLUS că ”politica nu e nici o joaca de copii și nici o joacă cu vorbele”, transmite Mediafax.





”Cred că unificarea forțelor anti-PSDragnea sub forma unei coaliții este obligatorie pentru a scăpa țara de <ciuma roșie>. Din acest motiv, nu văd nimic rău în <logodna> dintre USR și partidul lui Cioloș. E treaba lor. Și nu vreau să comentez chiar dacă, ca un om care cunoaște sondajele reale, știu ca partidul lui Cioloș este la nici jumătate din USR. Că l-a păcălit pe Dan Barna, obținând mai mult decât paritate, nu e nimic nou”, a declarat Florin Roman.





Vicepreședintele liberalilor susține că Dacian Cioloș a ”păcălit” și PNL când l-a susținut ca ministru și apoi pentru un mandat de comisar european.





”Apoi a început sa-i <miroase> domnului Cioloș partidul care l-a susținut. Din aceste motive nu înțeleg atacurile in cascada ale lui Cioloș la PNL. Nu înțeleg de ce pune condiții, din postura unuia care încă nu a jucat în Liga I. Ca să pară superior? Unificarea se poate face in jurul celui mai mare partid de opoziție, nu al celui mic. Fără orgolii copilărești! Vorbește deja cu aroganța unui lider care se vede victorios, cu dispreț. Discursul arogant la adresa PNL seamănă tot mai mult cu cel al lui Dragnea. Și asta nu face bine efortului comun al celor care vor sa scape de PSD. Sau poate ca atacul la PNL este “ordin pe unitate” domnule Cioloș! Păcat de caracter...a fi om e lucru mare, a fi domn e întâmplare! Dacă vreți sa luptați cu adevărat cu PSDragnea, uitați-va la ce face PNL și USR in Camera Deputaților, la atacurile la Curtea Constituțională, la lupta din fiecare zi de la tribună! Politica nu e nici o joaca de copii și nici o joacă cu vorbele, domnule Cioloș! Aici e vorba despre români și România, despre lupta împotriva PSD”, a adăugat Roman.





Președintele PLUS, Dacian Cioloș, a declarat sâmbătă, la un post TV, că PNL poate face parte din proiectul de coagulare a opoziției, demarat alături de USR, dacă va împărtași valorile, principiile și ”proiectul pe care îl punem pe masă”.