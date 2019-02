Tăriceanu, întrebat despre o eventuală plângere penală împotriva lui Iohannis: Să nu coborâm dezbaterea politică la un nivel foarte jos

„Am auzit tot felul de zvonuri la care nu am niciun fel de dorință de a răspunde, pentru ca să nu coborâm dezbaterea politică la un nivel foarte jos”, a spus Tăriceanu, citat de Mediafax. ”Am luat notă de comunicarea făcută de președinte, de răspunsul, în speță, de refuzul domniei sale, și acest lucru sunt convins că va fi analizat de dna. prim-ministru care este responsabil de buna funcționare a Guvernului și de numirea și revocarea miniștrilor”, a completat el, întrebat dacă în coaliție s-a discutat despre depunerea unei plângeri penale pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Iohannis odată ce șeful statului a refuzat pentru a treia oară să o numească pe Lia Olguța Vasilescu la ministerul Dezvoltării.Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, într-o scrisoare adresată premierul Viorica Dăncilă, că respinge din nou numirea Olguței Vasilescu pentru Ministerul Dezvoltării, motivând că nu are pregătirea necesară, dar și presiunile pe justiție puse de aceasta sau atacurile la persoană lansate. Șeful statului a solicitat o altă propunere pentru funcția de vicepremier și ministrul Dezvoltării. La scurt timp, Olguța Vasilescu a anunțat că a început redactarea unei plângeri penale pentru abuz în serviciu pe numele lui Klaus Iohannis, precizând că șeful statului nu are niciun motiv de legalitate pentru respingere, ci doar "ura personală".