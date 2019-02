Nicu Ștefănuță (USR): Felul în care se prezintă România la Bruxelles este cel mai prost din ultimele 25 de președinții/ Sunt multe întrebări despre problemele interne, ceea ce arată neîncredere

Acesta a spus că nu a mai văzut, în 12 ani de când lucrează la Parlamentul European, ca miniștrii dintr-o țară care asigură președinția Consiliului UE să fie întrebați, în special, despre problemele naționale, așa cum se întâmplă în cazul României. "Țara care deține președinția este un reprezentant al celor 28 de state membre. El nu este acolo cu pălăria națională, este un mediator între cei 28 de miniștri. În schimb, pentru că au fost probleme în 2017 și 2018 cu reformarea justiției, s-au pus întrebări doar despre acestea, ceea ce arată că lumea nu are încredere", a spus Ștefănuță, făcând referire la momentele în care miniștrii au prezentat, la Bruxelles, prioritățile României în cadrul președinției Consiliului UE.Reamintim că în ianuarie, când ministrul justiției Tudorel Toader și ministrul de interne Carmen Dan au prezentat prioritățile României, în fața comisia LIBE, mai mulți europarlamentari și-au declarat îngrijorarea față de situația statului de drept din România. De asemenea, i-au cerut lui Tudorel Toader să nu ia nicio măsură care ar legaliza de fapt corupția. De asemenea, premierul Viorica Dăncilă a fost nevoită să răspundă, tot cu ocazia prezentării priorităților României, la criticile mai multor eurodeputați privind ofensiva puterii de la București asupra sistemului judiciar.O altă vizită a premierului Viorica Dăncilă, desfășurată chiar zilele acestea la Bruxelles, a oferit ocazia oficialilor europeni să atragă atenția asupra problemelor cu justiția din România. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a postat pe contul lui de Twitter o fotografie de la întâlnirea pe care a avut-o joi la Bruxelles cu premierul român Viorica Dăncilă, alături de mesajul: „Continui să cred că este responsabilitatea judecătorilor și nu a politicienilor să decidă cine este vinovat și cine nu”.De asemenea, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a transmis, joi, premierului Viorica Dăncilă, cu care s-a întâlnit la Bruxelles, că CE așteaptă un răspuns la scrisoarea pe care i-a trimis-o în 24 ianuarie legat de intenția de adoptare a unei Ordonanțe de Urgență privind contestația în anulare pentru sentințele date de completurile de 5 judecători de la instanța supremă. Dăncilă a promis că va răspunde până la finalul acestei săptămâni. De asemenea, oficialul european a reiterat îngrijorările Comisiei legate de situația justiției și de implementarea recomandărilor MCV, potrivit purtătorului de cuvânt al CE, Christian Wigand.Nicu Ștefănuță are 37 de ani și este diplomat european. Ocupă locul 3 pe listele USR pentru europarlamentare și locul 6 după alianța cu Plus. În prezent reprezintă Parlamentul European la Washington, fiind primul român care asigură legătura dintre forul european și Congresul american. Lucrează la Parlamentul European din 2007, ca expert în comisiile de agricultură și de buget și apoi ca diplomat al Uniunii Europene.