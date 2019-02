Senatul a adoptat tacit un proiect prin care se elimină toate pensiile speciale

Senatul a adoptat tacit, miercuri, un proiect de lege care abrogă prevederile cu privire la pensiile speciale ale parlamentarilor, diplomaţilor, funcţionarilor parlamentari, personalului auxiliar din instanţe şi Avocatului Poporului, transmite Agerpres.





Pe de altă parte, proiectul de lege prevede majorarea indemnizaţiilor invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război.





"La data intrării în vigoare a acestei legi se abrogă prevederile cu privire la pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă, pensiile de serviciu ale Curţii de Conturi, pensiile de serviciu ale membrilor corpului diplomatic şi consular al României, indemnizaţiile pentru limită de vârstă ale deputaţilor şi senatorilor, pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al Parchetelor de pe lângă acestea şi personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, pensiile de serviciu ale funcţionarilor publici parlamentari, pensiile de serviciu ale Avocatului Poporului", stipulează proiectul.





Iniţiativa legislativă este semnată de toţi parlamentarii PMP şi urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaţilor.

Preşedintele PMP Eugen Tomac a declarat, miercuri, că pensiile speciale sunt un furt, el spunând că este incredibil că un om care munceşte 30 de ani primeşte o pensie sub 1.000 de lei, iar politicieni care stau două - trei mandate în Parlament au o pensie de până la 13.000 de lei.





"În România avem 4,5 milioane de cetăţeni care primesc pensii sub 1.000 de lei. Ne bucurăm că în Senat a trecut proiectul de lege prin care PMP propune eliminarea tuturor pensiilor speciale. Pensiile speciale sunt un furt. Este incredibil că un om care îşi desfăşoară activitatea 30 de ani primeşte o pensie sub 1.000 de lei, în schimb politicieni care stau două - trei mandate în Parlament să aibă o pensie de la 4.000 până la 13.000 de lei. Faptul că iniţiativa PMP privind eliminarea pensiilor speciale a trecut de Senat este un semnal care ne bucură şi sperăm că în Camera Deputaţilor, care este decizională, pensiile speciale să fie eliminate. (...) Oamenii politici servesc comunitatea şi nu avem nevoie de legi speciale pentru a institui acest regim de pensii speciale pentru politicieni. Am propus să beneficieze de pensii speciale doar foştii deţinuţi politic, veteranii de război şi cei care au luptat în teatrele de operaţiuni", a afirmat Tomac la Parlament.