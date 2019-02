PSD Teleorman anunță „o nouă lovitură pe plan internațional” a lui Liviu Dragnea. Ce este, de fapt, „Micul dejun cu rugăciune” la care a fost invitat și liderul PSD

PSD Teleoman anunță pe Facebook că Liviu Dragnea dă „o nouă lovitură pe plan internațional”, fiind invitat la a 67-a ediție a „Micului dejun cu rugăciune”, care se organizează la Washington. În realitatea ănsă, evenimentul nu are o importanță strategică deosebită, iar „lovitura” este că șeful PSD este unul dintre cei 3.500 de invitați din 140 de țări.Cu toate acestea, PSD Teleorman plusează susținând că „Liviu Dragnea va fi oaspetele liderului de la Casa Albă”. „Micul dejun cu rugăciune” este un eveniment organizat de Congresul SUA și o fundație creștină, sub patronajul președintelui SUA care rostește un discurs și cel mult mai face fotografii cu invitații.La „Micul dejun cu rugăciune” participă, în fiecare an, peste trei mii de invitați între care lideri politici, religioși sau personalități ale lumii culturale și artistice.Anul acesta, din partea Senatului, la evenimentul care va avea loc pe 7 februarie va participa liberalul Ben Oni Ardelean.De-a lungul timpului, printre cei care au participat la „Micul dejun cu rugăciune” au fost Mircea Geoană, Alina Gorghiu, Dan Mihalache și Mihai Gâdea.