Un alt social-democrat a anunțat că demisionează din PSD și se înscrie în Pro România

Fostul purtător de cuvânt al PSD Timiș Lucian Ursulețu a anunțat, luni pe Facebook, că demisionează din partid și se va înscrie în Pro România, după ce sâmbătă și deputatul de Timiș Adrian Pau a făcut un anunț similar, relatează Mediafax.

„9 ani și 11 luni. Fix! Atât a durat experiența mea în PSD. De azi, drumurile noastre se despart, dar rămân cu multe amintiri. Unele plăcute, altele dureroase. Am întâlnit oameni absolut senzaționali, cu care voi rămâne prieten pentru totdeauna, cu alții probabil că nu. Viața ne duce pe alte drumuri, iar eu am ales să fiu parte activă a unui proiect nou, unul în care cred și în care se regăsesc oameni pentru care am muncit mult și cu drag. Ne vedem la Pro! Nu Pro TV!”, a scris Lucian Ursulețu, luni pe Facebook, potrivit Mediafax.

De săptămâna trecută mai mulți social-democrați au demisionat din PSD și au aderat la Pro România.

Deputatul de Timiș Adrian Pau a anunțat, sâmbătă, că demisionează din PSD și aderă la Pro România, deoarece nu se mai “regăsește” în partidul condus de Liviu Dragnea.

De asemenea, fostul premier Mihai Tudose a anunțat, marțea trecută pe Facebook, că se înscrie în partidul lui Victor Ponta. Și deputatul Georgian Pop a spus, joia trecută, că demisionează din PSD și se înscrie în Pro România. Pop era secretar al Biroului Permanent al Camerei Deputaților.

Au mai aderat la Pro România deputatul Oana Silvia Vlăducă și deputatul Corina Bogaciu, care a demisionat din PSD în luna noiembrie a anului trecut. Nu în ultimul rând, s-a mai înscris în formațiune și senatorul Adrian Țuțuianu, exclus în 2018 din PSD.