Băsescu: USR a primit instrucțiuni să primească partidul proaspăt cumpărat; Iohannis are şanse pentru că nu are niciun contracandidat viabil

Traian Băsescu a declarat, duminică la un post TV, referitor la Alianța 2020 USR-PLUS, că formațiunea condusă de Dan Barna a primit instrucțiuni să primească partidul proaspăt cumpărat de Dacian Cioloș, precizând că i se pare cel mai ridicol lucru pe care l-a văzut până acum, relatează Mediafax.

„PMP va avea în primul tur un candidat (la prezindențiale - n.r.). Dar în turul doi categoric îl voi susține pe Iohannis. Cu cine să mă aliez? Cu Crin Antonescu, partener de șefie de la USL, cu Ponta, alt partener de șefie de la USL. Cu Dragnea? Cu Cioloș? A cumpărat un partid și a doua zi a găsit niște fraieri cu care să spună am și eu negocieri. Sunt cap de listă. Greu de imaginat așa ceva. Dacă cineva vrea să mă convingă că USR sunt niște fraieri să discute cu unul care și-a cumpărat un partid și să îi dea cap de listă? Ori asta nu.

Dacă cineva vrea să convingă și nu a fost o influență politică de undeva. USR a primit instrucțiuni să primească partidul proaspăt cumpărat de Cioloș. E cel mai mare ridicol pe care l-am văzut pânâ acum în politica de alianţe din România de la Revoluţie până acum, nu am crezut că se va întâmpla aşa ceva. El a cumpărat un partid ca si cum ai cumpăra de la talcioc partidele. Și pe urmă te așezi la discuții cu USR, care așa cum e el, a trecut prin niște alegeri”, a afirmat Traian Băsescu, duminică la România Tv.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că, în momentul de faţă, preşedintele Klaus Iohannis este singurul candidat "viabil" la alegerile prezidenţiale şi că îl va vota în al doilea tur de scrutin. El a susţinut că alţi lideri politici, respectiv Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu, Victor Ponta ori Dacian Cioloş nu au şanse în alegerile prezidenţiale, scrie Agerpres.



"Are şanse (Klaus Iohannis n.r.) pentru că nu are niciun contracandidat viabil, deocamdată. Discutăm situaţia la zi. Deşi un candidat la prezidenţiale nu se face peste noapte. Dragnea nu are nicio şansă, Tăriceanu nu are nicio şansă, (...) Cioloş nu are nicio şansă, cine să mai fie? Ponta n-are, el e făcut să nu aibă noroc în viaţă, la alegeri. (...) Nu-ţi ajunge niciun partid, nu-ţi este suficient în România ca să câştigi alegerile (...). Îţi trebuie ceva peste partid. Şi alea nu le iei decât dacă eşti ceva, dacă reprezinţi ceva şi pentru alţii decât pentru cei din partid. Cei din partid în mod loial te votează, deşi cred că Dragnea nu-şi ia nici voturile din partid în momentul de faţă, adică de la electoratul din partid, i-a păcălit. (...) Nu văd decât o soluţie în momentul de faţă, deci avem Klaus Iohannis (...)", a spus Traian Băsescu, duminică seara, la România Tv.

Întrebat dacă nu s-ar înscris în cursă, în contextul în care PMP este mai bine cotat în sondaje dacă el va candida, Băsescu a replicat: „Da, mai e timp. Nu de lista PMP stă electoratul român. Au liste grele de la PSD, de la PNL. Voi face tot ce trebuie să ajut partidul. În orice caz voi fi partenerul lor în campanie. Îi voi sprijini pentru că sunt un partid curățel în momentul de față și a trecut pragul la toate alegerile, nu văd de ce nu l-ar trece acum. Sunt mai importante ca niciodată europarlamentarele de anul acesta. Am mai trecut de trei ori prin alegeri pentru PE. Ultima oară prezența a fost un pic peste 32%. Eu zic că vom avea o prezență care se va apropia de 40%. Tensiunea în societate este ridicată și aomenii vor căuta opțiuni”, relatează Mediafax.



Traian Băsescu a mai declarat, duminică, referitor la demersul lui Liviu Dragnea de a depune o plângere pentru înaltă trădare împotriva președintelui Klaus Iohannis, că „astea sunt prostii”, precizând că liderul PSD copiază o trăsnaie făcută de Ludovic Orban.

„Astea sunt prostii. Care e fapta penală pe care a făcut-o președintele? Unde este înalta trădare. Nu știe definiția acuzației pe care o face. S-a politizat prea mult tot. Acesta e adevărul. Această declarație a lui Dragnea este una profund politică și imposibil de realizat. Ar râde orice procuror care primește o asemenea plângere. Ei de fapt îl copiază pe Ludovic Orban care a făcut și el o trăsnaie din asta. Chiar a făcut-o împotriva premierului, acuzații de înaltă trădare, ca și cum se duce cineva să vândă codurile de lansare a rachetelor de la Deveselu. Până la urmă orice discuție la cel mai înalt nivel, când e vorba despre președinte și premier, este o discuție permisă. Nimeni nu îți poate cenzura abordările”, a afirmat Traian Băsescu, duminică la România Tv.

Fostul președinte a adăugat că, prin prisma declarațiilor lui Liviu Dragnea, acesta pare că s-a întors din concediu mai obosit decât a plecat.



„Cred că Dragnea, după ce și-a făcut concediul, a venit mai obosit decât a plecat, dacă spune asemenea prostii. După ce spune, pare obosit tare”, a conchis Băsescu citat de Mediafax.