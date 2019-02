Dacian Cioloş şi-a asumat, în faţa membrilor USR, intrarea Roşiei Montane în UNESCO în 2021

"Îmi asum că în 2021 Roşia Montană va intra în UNESCO!", a afirmat Dacian Cioloş în faţa membrilor Comitetului Politic al USR, în urma unei întrebări adresate de senatorul USR de Cluj, Mihai Goţiu - potrivit unui comunicat al USR Cluj transmis duminică și citat de Agerpres.Potrivit sursei citate, parlamentarul USR vorbeşte într-o postare pe pagina sa de Facebook despre decizia luată de conducerile celor două formaţiuni politice de a candida cu o listă comună la alegerile europarlamentare din acest an."În timpul discuţiilor şi negocierilor finale, l-am întrebat direct pe Dacian Cioloş dacă în programul de guvernare cu care se vor prezenta (sau ne vom prezenta) în faţa cetăţenilor la alegerile din 2020, PLUS va susţine includerea Roşiei Montane în UNESCO şi dacă acest lucru se va întâmpla în condiţiile în care vom câştiga alegerile. Răspunsul a fost ferm şi fără echivoc, în faţa a peste o sută de membri ai Comitetului Politic USR şi invitaţi din partid: 'Îmi asum de acum!'", arată Mihai Goţiu.Senatorul USR a detaliat istoricul luptei pentru includerea Roşiei Montane în UNESCO şi modul în care acest lucru poate fi posibil în 2021, punctând faptul că demersurile recunoaşterii valorii excepţionale pentru istoria şi cultura universală a patrimoniului de la Roşia Montană au pornit în jurul anului 2010 şi au fost susţinute de specialişti din domeniu, din ţară şi străinătate, localnici şi societatea civilă."Includerea Roşiei Montane în UNESCO a fost una din revendicările majore ale protestatarilor din toamna anului 2013. În 2016, după ce guvernele anterioare au ignorat şi/sau blocat iniţiativa, ministrul Culturii din Guvernul Cioloş, Vlad Alexandrescu, a preluat oficial iniţiativa, care a fost continuată de ministrul Corina Şuteu. De dosar s-a ocupat direct Oana Bogdan, împreună cu reprezentanţii Institutului Naţional pentru Patrimoniu (INP), fiind depus în ianuarie 2017, în ultima zi a Guvernului Cioloş", explică parlamentarul USR.Mihai Goţiu susţine că recomandarea ICOMOS, organismul de experţi raportor pentru UNESCO în România, are valabilitate trei ani, adică până în 2021, iar viitorul guvern va avea posibilitatea să susţină includerea Roşiei Montane în UNESCO în vara lui 2021, fără alte demersuri suplimentare, dar şi să susţină dezvoltarea zonei pe baza valorificării patrimoniului cultural şi natural şi transformarea Roşiei Montane într-un model de dezvoltare durabilă pentru România şi Uniunea Europeană."Tot în timpul negocierilor, l-am întrebat (pe Dacian Cioloş, n.r.) dacă protecţia mediului este o prioritate pentru PLUS, în condiţiile în care, cel puţin din punctul meu de vedere, nu pot să-mi închipui că există politicieni care se gândesc cu adevărat la cum va arăta România peste 20, 50 sau 100 de ani fără să facă din protecţia mediului o prioritate. În faţa colegilor din USR, (Dacian Cioloş, n.r.) a afirmat că programul de mediu la care lucrează mă va face să-mi doresc să mă înscriu în PLUS. (...)", a mai scris Mihai Goţiu.Sâmbătă seară, forurile de conducere ale USR şi PLUS au avut, la Bucureşti, ultimele negocieri legate de încheierea unei alianţe electorale pentru participarea cu o listă comună la alegerile europarlamentare, de pe 26 mai 2019. Protocolul de colaborare a fost adoptat la finalul zilei.