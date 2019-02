Kelemen Hunor, reacție la declarațiile lui Ludovic Orban: ”Trebuie să lași loc de bună ziua. Și pentru ziua de mâine și pentru cea de poimâine”

Ludovic Orban face o greșeală strategică fundamentală și nu înțelege cu cine intră în competiție electorală pentru europarlamentare, spune președintele UDMR, Kelemen Hunor, după declarațiile de sâmbătă ale liderului liberal. „Îi amintesc o vorbă: trebuie să lași loc de bună ziua”, adaugă Kelemen.



Ludovic Orban declara, sâmbătă, la Cluj-Napoca, într-o conferință de presă, că UDMR a votat foarte multe proiecte de legi iniţiate de Guvern şi a votat împotrivă la aproape toate moţiunile susţinute de PNL. “Ceea ce aţi putut constata cu ochii dumneavoastră a fost că până astăzi UDMR a votat foarte multe proiecte de legi iniţiate de Guvern şi a votat împotrivă aproape toate moţiunile, simple, moţiunile de cenzură şi alte amendamente susţinute de PNL. Aşteptăm ca UDMR, ca partid membru în PPE, să revină la o strategie politică conformă cu familia politică din care face parte şi să nu mai gireze un Guvern care face un rău imens României”, spunea Orban. Acesta sublinia că nu a primit, deocamdată, invitaţie la Congresul UDMR de la Cluj-Napoca din 22-23 februarie.

Kelemen Hunor a declarat, duminică, pentru corespondentul Mediafax, că are impresia că Ludovic Orban face o greșeală strategică fundamentală și nu înțelege cu cine intră în competiție electorală pentru europarlamentare.





”Am rămas perplex după declarațiile președintelui PNL, Ludovic Orban, din mai multe motive. În primul rând, nu înțeleg rațiunea pentru care a făcut declarația despre UDMR, pentru că noi nu suntem competitori. Dacă mă gândesc într-o perspectivă logică, electorală, noi nu suntem competitorii PNL. Avem interesul comun să avem un rezultat cât mai bun la alegerile europarlamentare ca să întărim fracțiunea PPE în Parlamentul European. Dar am inpresia că el face o greșeală strategică fundamentală, nu înțelege cu cine intră în competiție electorală. Am impresia că, în mod eronat, crede că dacă pe noi ne înjură, amenință și ne jignește, atunci va avea un rezultat mai bun. Sigur, eu nu pot să dau sfaturi pentru nimeni, dar am o vagă impresie că cei cu care el ar trebui să intre în competiție electorală sunt PSD, USR, PLUS și celelalte partide”, a spus Kelemen.





Acesta i-a recomandat președintelui PNL să citească programul PPE, unde nici jignirile, nici amenințările nu fac parte din valorile fundamentale.





„Așa cum nu dau sfaturi, nu primesc lecții de la nimeni, nici de la Ludovic Orban, nici despre valorile PPE, nici despre ce ar trebui să facem noi. (...) Este adevărat că Ludovic Orban a făcut stagiatura politică în Internaționala Liberală, la fel cum este adevărat că noi eram de zece ani în PPE când ei au venit de la Internaționala Liberală. Dar asta nu înseamnă că trebuie să jignești pe cei care te-au primit, care te-au îmbrățișat când ai venit în PPE. Nu am auzit urletele lui Orban când, împreună cu PSD, făcând USL, au dat jos singurul guvern PPE, format din PDL și UDMR, nu am auzit atunci îngrijorările despre valorile fundamentale și principiile din programul PPE. Atunci erau importante valorile la care a rămas atașat Ludovic Orban și au dat jos Guvernul Ungureanu, din care PDL și UDMR, membre PPE, au făcut parte”, a spus președintele UDMR.





Kelemen Hunor i-a urat succes lui Ludovic Orban în competiția electorală din luna mai, deoarece este important ca PNL să trimită cât mai mulți europarlamentari în PE.





”Dar îi amintesc o vorbă veche, din înțelepciunea poporului: trebuie să lași loc de bună ziua. Și pentru ziua de mâine și pentru cea de poimâine, în politică și în viață. Bănuiesc că toți suntem de acord că e bine să lași loc de bună ziua”, a adăugat președintele UDMR.





Întrebat dacă UDMR i-a trimis invitație liderului PNL pentru a participa la Congresul Uniunii de la Cluj-Napoca din 22 -23 februarie, Kelemen a spus că a fost trimisă invitația oficială pe două mailuri.





”Este interesant că toți ceilalți au primit, numai dl. Orban nu, de la președinte până la ceilalți lideri de partide. Unii au confirmat, alții încă nu, dar au primit. Mai trimitem o dată, nu este o problemă, și îl așteptăm la congresul nostru așa cum am făcut de fiecare dată, indiferent cine era liderul PNL”, a precizat Kelemen Hunor.





