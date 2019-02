Firea, scrisoare către bucureșteni: Capitalei i se taie 25% din buget / Liderul PSD București o contrazice: Vin bani în plus pentru cetățeni, nu se mai risipesc pe concerte, târguri, spectacole

Liderul PSD București îi răspunde Gabrielei Firea: „Banii bucureștenilor, înapoi la ei!”

„Cu toată responsabilitatea, vă aduc la cunoştinţă că, prin Proiectul Legii Bugetului, publicat pe site de Ministerul de Finanţe, Capitalei României i se taie 180 milioane de euro, adică aproape 25% din buget! Trag concluzia că Dl Dragnea, cel care conduce de facto guvernul, îi urăşte pe bucureşteni. Niciodată un om politic nu a fost atât de înverşunat la adresa bucureştenilor şi, totodată, la adresa locuitorilor municipiilor din ţară. Pentru că tuturor oraşelor şi chiar comunelor, guvernul Dragnea cu o mână le-a dat, şi cu două-trei le-a luat”, afirmă Firea în scrisoarea menţionată, citată de Agerpres.Ea îl acuză pe liderul PSD că vrea să provoace haos în Capitală şi să învrăjbească Primăria Capitalei cu primăriile de sector.„Se spune că s-au tăiat bani mulţi de la Primăria Capitalei, pentru a fi alocaţi la sectoare. Este un măr otrăvit ! Dl Dragnea nu vrea decât să provoace haos în Capitala şi să ne învrăjbească. Atât Primăria Capitalei, cât şi cele de sector, au nevoie de finanţare, pentru că îndeplinesc atribuţii diferite. În mintea Domnului Dragnea, este bine să tai de la transport, să dai bani la salubritate (...) Atrag atenţia că cetăţenii vor fi direct prejudiciaţi, pentru că sectoarele nu au competenţe prin lege să achite facturile pentru: transport public în comun, termoficare, 20 de spitale la care vin bolnavi din toată ţara, iluminat public, mari lucrări de infrastructură: poduri, pasaje, supra-largiri, cămine de bătrâni, centre pentru persoane fără adăpost, grădiniţe sociale, 15 teatre etc. Cine se va ocupa, în aceste condiţii, de toate acestea?”, susţine Gabriela Firea în document.Ea mai transmite că banii tăiaţi nu sunt ai liderului PSD, ci ai bucureştenilor, iar Capitala este cartea de vizită a întregii ţări.„Nu cerşim nimic de la guvern. Sunt banii din impozitul pe venit obţinuţi în Bucureşti. Deci, sunt banii noştri, nu ai Domnului Dragnea. Aici îşi au sediul ambasadele, vin cei mai mulţi turişti, o Capitală este cartea de vizită a întregii ţări, aşa cum un municipiu este blazonul fiecărui judeţ. Şi chiar dacă vrea sau nu dl. Dragnea, Bucureştiul găzduieşte jumătate de an reuniunile Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. Mai ales în acest moment, cu bugetul nu se joacă alba-neagra, cum s-au jucat cu apă unii oficiali ministeriali, care spuneau ba că e bună, ba că nu-i bună, ba că iar e bună apă din Bucureşti...”, spune primarul Capitalei.Firea îşi exprimă totodată convingerea că liderul PSD va veni să ceară voturi bucureştenilor la alegerile europarlamentare şi „pentru a ajunge preşedintele ţării”, adăugând faptul că nu este meritul personal al preşedintelui social-democrat pentru măririle de pensii şi salarii din ultimii doi ani, programul de guvernare fiind decis de toţi membrii partidului.„Dl. Dragnea va veni în curând să ceară votul, prin reprezentanţi, la alegerile europarlamentare. La fel va veni şi să ceară votul pentru a ajunge preşedintele ţării. Un om politic care izolează ţara, distruge partidul, îi sacrifica pe oameni, pentru ca să-şi atingă scopurile, îi învrăjbeşte pe colegi unii împotriva celorlalţi, manipulează şi distorsionează realitatea. Sunt convinsă că, din ce în ce mai mulţi romani, îl evaluează la adevărata dimensiune distructivă şi îi vor arăta prin vot opinia lor. Bucureştenii trebuie să ştie că anul acesta vom avea cu aproape 25% mai puţin în toate domeniile, vom resimţi o criză acută, şi toate acestea în timp ce preşedintele PSD se lauda cu creştere economică şi rezultate deosebite în economie. Se mândreşte că a mărit pensii şi salarii, de parcă le plăteşte din contul lui personal. Eram şi eu prezentă, şi alţi mulţi colegi de bună credinţă, când am decis împreună măsurile importante din Programul de guvernare. Nu este meritul lui, este meritul nostru, al tuturor celor care am muncit!”, afirmă Gabriela Firea.Ea încheie scrisoarea printr-o solicitarea adresată conducerii ALDE şi membrilor Comitetului Executiv al PSD „să nu se lase minţiţi încă o dată de planşele cu cifre manipulate dar frumos colorate aduse de Dl Dragnea în şedinţă, prin care îi va minţi că bugetul este roz” pentru că vor avea „de suferit” cetăţenii din întreaga ţară şi ”se vor bloca sau încetini majoritatea proiectelor de investiţii”.Gabriel Mutu, președinte PSD București și primar al sectorului 6, o contrazice pe Gabriela Firea și spune că alocările de la buget către autoritățile locale sunt corecte, fiind pentru prima dată când acești bani nu se mai risipesc, prin bugetul Capitalei, pe concerte și târguri ale Gabrielei Firea.„Este pentru prima oară când sectoarele Municipiului București sunt finanțate corect și se vor dezvolta unitar! Impozitele pe venit achitate de bucureșteni se întorc în investițiile pe care le desfășoară primăriile de sector. Acum vin bani în plus pentru cetățeni, repartizați direct bucureștenilor și nu există tăieri de fonduri pentru bugetele locale. Guvernul României alocă, începând cu acest an, peste 1,1 miliarde de lei de la Bugetul de stat pentru fondurile necesare dezvoltării investițiilor locale. Este pentru prima dată când acești bani nu se mai risipesc prin bugetul Capitalei, pe concerte, târguri, spectacole și alte evenimente de acest tip, efectuate de Gabriela Firea”, transmite Gabriel Mutu într-un comunicat difuzat de PSD București și citat de Mediafax.Mutu mai precizează că propunerea transferării fondurilor din impozitul pe venit înapoi către cetățeni direct prin intermediul autorităților locale a fost asumată de toți primarii celor șase sectoare ale Capitalei și înaintată ministrului de finanțe.„Primarul sectorului 1, a cărui semnătură nu apare pe această scrisoare a transmis că sprijină această decizie, pentru dezvoltarea unitară a sectoarelor. Cetățenii au nevoie de investiții locale, în reabilitarea termică a imobilelor de locuit, în modernizarea școlilor și a străzilor, în amenajarea parcurilor și a domeniului public, dar și pentru multe alte proiecte durabile. Toate acestea sunt cunoscute cel mai bine de primarii de sector, care sunt apropiați comunităților pe care le administrează. Decizia Guvernului vine, astfel, în beneficiul celor care își doresc transparență totală în administrarea banului public și în investițiile de durată pentru București”, mai spune Gabriel Mutu.Firea și Mutu au mai avut schimburi de replici în ultimele zile. Președinte al PSD București, Gabriel Mutu, a declarat vineri, pentru Mediafax, că primarul general nu a realizat nimic notabil în doi ani și jumătate de mandat, în timp ce Firea i-a răspuns că proiectele se realizează în funcție de interesele imediate ale cetățenilor, nu în funcție de sectoare.