Codrin Ștefănescu, despre o candidatură a lui Dragnea la prezidențiale: Pe 15, 20 februarie decidem. Vedem ce analiză iese

Întrebat sâmbătă, la România Tv, dacă președintele PSD Liviu Dragnea va face la ședința Comitetului Executiv un anunț despre o candidatură la prezidențiale, Ștefănescu a răspuns: „Nu are nicio legătură cu candidatura. Am spus că pe 15, 20 februarie noi decidem pe baza analizei interne făcute și vedem ce analiză iese din toată această chestiune”.Referitor la CEx al PSD, deputatul PSD Florin Iordache a declarat pentru Mediafax că în ședință social-democrații vor discuta despre proiectul de buget pentru 2019, despre prioritățile politice și alegerea conducerii interimare după plecarea lui Mihai Tudose la Pro România. Acesta a adăugat că după Comitetul Executiv va fi și o întâlnire a grupurilor parlamentare ale PSD pentru a stabili membrii în Biroul Permanent la Camera Deputaților și Senat, cât și pentru a face noi nominalizări în unele comisii de specialitate ale Legislativului.Iordache a precizat că nu vor fi discuții despre alegeri în reuniunea de duminică a social-democraților.Coaliția PSD-ALDE încă nu a stabilit dacă va avea un candidat unic pentru alegerile prezidențiale de la finalul acestui an. Referitor la subiect, pe 27 decembrie 2018, Liviu Dragnea a afirmat, întrebat despre o candidatură la alegerile prezidenţiale, că nu respinge nicio variantă, „nici cu mine, nici cu domnul Tăriceanu, nici cu altcineva”.De asemenea, președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi seară, că se „gândeşte serios” la o candidatură la alegerile prezidenţiale din acest an. Liderul ALDE a mai spus că nu a fost luată o decizie dacă va candida din partea alianței PSD-ALDE sau dacă va candida din partea formațiunii pe care o conduce.