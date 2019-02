Încă un deputat și-a anunțat demisia din PSD. Oana Silvia Vlăduca se înscrie în partidul lui Victor Ponta

Deputatul de Dâmbovița, Oana Silvia Vlăduca a anunțat vineri, e pagina sa de Facebook că demisionează din PSD și se înscrie în partidul lui Victor Ponta. Este cea de-a treia demisie din PSD în această săptămână iar majoritatea PSD-ALDE de la Camera Deputaților este afectată.







Coaliția PSD-ALDE nu mai poate asigura majoritatea în Camera Inferioară. În urma celor trei demisii, Coaliția PSD-ALDE are la Camera Deputaților 161 de deputați iar majoritatea necesară adoptării legilor organice este de 165 de voturi. Cel patru voturi lipsă aduce Coaliția în situația de a negocia fiecare vot cu UDMR și Minoritățiile.



· Instaurarea unei noi conduceri la PSD Dâmbovița a adus mai multă tulburare decât liniște, mai mult venin decât pace. Ipocrizia mesajelor de „unitate” a culminat cu ordinul de eliminare din funcție a președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, iarăși o persoană căreia nu i s-a găsit nicio vină rațională. De asemenea, parlamentari care au muncit pentru acest partid au fost marginalizați fără motiv.









La două zile diferență, deputatul Georgia Pop și-a anunțat, la rândul său demisia di PSD și înscrierea în partidul lui Victor Ponta.







"Din păcate, foarte multe dintre valorile pentru care am aderat la PSD acum două decenii și-au încetat valabilitatea de când partidul a intrat în zodia nefastă a unui lider nefast.În atare condiții, am avut de cumpănit cu privire la parcursul de urmat și AM HOTĂRÂT SĂ MĂ ALĂTUR LUI VICTOR PONTA ȘI PRO ROMÂNIA! Nu e deloc ușor să o iau de la capăt, dar sunt puternică și nu mă feresc de muncă. Așa am crescut de mică și așa am înaintat în viață.Câteva considerente:· Îi știu bine pe cei din echipa Pro România. Îl cunosc pe Adrian Țuțuianu și știu cât a muncit ca să facă din PSD Dâmbovița una dintre organizațiile de frunte la nivel național. I-am cunoscut, de-a lungul timpului, pe Victor Ponta, Nicu Bănicioiu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Tudose și Daniel Constantin. Toți sunt prieteni ai județului Dâmbovița și l-au ajutat atunci când au avut puterea să o facă.· Partidul Social Democrat a fost ocupat și luat în posesie de un personaj care face mult rău partidului și, prin extensie, țării. Liviu Dragnea a pierdut orice busolă a moralității și realității înconjurătoare și funcționează astăzi pe bază de teroare. El însuși posedat de anumite spaime, își transferă lăcomia și disperarea în gesturi politice, unele cu repercusiuni la nivel de funcționare a statului român. Din această categorie au făcut parte și ordinele de eliminare din PSD a lui Victor Ponta, Sorin Grindeanu, Adrian Țuțuianu, Marian Neacșu și alții, ordine pe care i le-au dus la îndeplinire câteva personaje contextual-credincioase, fără repere morale de niciun fel.· Toate subiectele naționale sunt transformate în răfuieli personale ale liderului PSD cu....oricine. Vedeți tema Justiției (o dezbatere extrem de necesară) și cum a fost ea maculată prin atingerea de către Liviu Dragnea.· Am fost extrem de dezamăgită față de modul în care a fost exclus din partid președintele PSD Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, pentru delict de opinie. Dacă un lider de talia sa, care a reușit rezultate politice pe care mulți (chiar din partid) nici nu le visau, a fost eliminat astfel, ce raportare mai pot avea membrii simpli? În PSD, pare că a fost confiscat dreptul de a gândi. Cine vorbește altfel decât o fac liderul și câțiva din camarila sa e vinovat și trebuie să plece.· Gestul meu este o delimitare de actuala conducere a PSD, care a transformat partidul într-o monedă imorală prin care se negociază orice, inclusiv libertăți. Mă delimitez de Liviu Dragnea, nu și de poporul psd-ist, oameni simpli și de bună credință, primari onești și muncitori, care nu au nicio legătură cu moravurile stăpânului. Lor o să le vorbesc în continuare, cu ei o să mă văd în continuare și pe mulți îi aștept alături de noi.", scrie această pe pagina peronașă de Facebook.La începutul săptămânii Mihai Tudose și-a anunțat demisia din PSD și înscrierea în partidul înființat de Victor Ponta, afirmând că și-a pierdut orice speranță că „lucrurile se vor îndrepta”.