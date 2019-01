După „diverse consultări cu bancheri”, Tăriceanu spune că e „un anumit deranj” în privința „ordonanței lăcomiei”. „De ce să considerăm băncile de la noi niște măicute de mănăstire?”

Cu „ordonanța lăcomiei” puternic contestată, Călin Popescu Tăriceanu susține că a avut „diverse consultări cu bancheri”, remarcând „un anumit deranj”. „Sunt adeptul unei discuții extinse”, a precizat el, la Digi24.„Noi am fost sesizați de multă vreme că ROBOR s-ar putea să fie manipulat. Eu nu am convingerea că este, dar nu am convingerea că nu este. Și vă spun și de ce. Dacă în Europa, bănci mari au manevrat LIBOR-ul, nu știu de ce ar trebui să scoatem băncile noastre din această ecuație și să le considerăm că sunt ca niște măicuțe de mănăstire. Poate nu e adevărat”, a adăugat Tăriceanu.Liderul ALDE a precizat că există disponibilitatea Coaliței de a discuta cu băncile și BNR pe acest subiect, însă principiul care rămâne este „acela de a scădea dobânzile în sistemul bancar și de a ajunge la un nivel comparabil cu ceea ce este în Occident”.