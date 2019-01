Orban, după autodenunțul lui Bădulescu: PSD are ceva de ascuns. Jandarmeria a executat un ordin politic, care a fost dat direct de Dragnea

”PSD are ceva de ascuns. Dacă PSD a determinat un membru al PSD cu o răspundere atât de importantă cum e răspunderea să mintă referitor la evenimentele din 10 august în fața procurorilor, înseamnă că PSD are ceva de ascuns. Ce poate să aibă altceva de ascuns decât implicarea în reprimarea brutală a manifestanților pașnici din 10 august? Am încredere că cei care cercetează cele peste 800 de plângeri depuse de cetățenii agresați fără motiv, care au suferit răni și vătămări corporale, de cetățenii care au fost supuși unui tratament agresiv din partea forțelor de ordine, am convingerea că acestea vor fi cercetate și că vom afla adevărul. Iar acest adevăr este pentru mine foarte clar: Jandarmeria nu a intervenit de capul ei, Jandarmeria a executat un ordin politic, care a fost dat direct de Dragnea”, a declarat Ludovic Orban.





Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a declarat, miercuri seara, într-o intervenţie telefonică, că i-a minţit la Parchet atunci când a fost chemat și audiat în ancheta privind violenţele de la protestul de pe 10 august.





Viceprimarul Capitalei a precizat că a fost nevoit să depună mărturie mincinoasă la Parchet pentru binele partidului.





"Câte documente ai semnat ca să nu-i lași în piață și ăștia au dat la Parchet. Și de ce? Și de ce a trebuit să mint la Parchet? Asta nu se întreabă? Da (am mințit la Parchet -n.r.). După 30 ianuarie este ziua în care lumea va ști adevărul. Asta, asta este frica lor. Da, domn'e, recunosc că am minţit la Parchet şi mă pun la dispoziţia organelor de urmărire penală cu fapte şi declaraţii pentru data de 10 august 2018. Poftim, am spus-o public. Ce am mințit o să declar la Parchet", a declarat Aurelian Bădulescu, într-o intervenție telefonică la România Tv.





Întrebat de ce a mințit în fața procurorilor, Bădulescu a replicat: "Pentru că sunt un mincinos şi ca să apar un partid care acum mă exclude... de aia. Ca să-l apăr pe Codrin Ştefănescu, ca să apăr democraţia, ca să fie bine", a completat viceprimarul.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, că afirmațiile lui Aurelian Bădulescu că a mințit în fața procurorilor arată că PSD are ceva de ascuns, respectiv că Jandarmeria a acționat la protestul din 10 august la ordinul politic dat direct de liderul PSD, Liviu Dragnea.