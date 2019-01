Decizia finală a unei alianțe USR-PLUS ar putea fi amânată cu o săptămână - surse

Potrivit surselor citate însă, discuțiile merg bine și este de așteptat să fie votată fără probleme alianța electorală. Ce este aproape cert este că lista va fi deschisă de Dacian Cioloș. Varianta de lucru în prezent este ca următorii pe listă să fie câte unul de USR și PLUS, alternativ, însă acest aspect nu este finalizat.Conform sondajelor, cei de la USR și PLUS mizează pe 7 locuri eligibile în formula alianței. Astfel, ar urma să ajungă în Parlamentul European, dacă se respectă formula de mai devreme, următorii:1. Dacian Cioloș2. Cristian Ghinea3. Dragoș Pâslaru4. Clotilde Armand5. Dragoș Tudorache6. Nicolae Ștefănuță7. Vlad BotoșUSR se va reuni, sâmbătă, în Comitetul Politic, unde ar urma să ajungă și Dacian Cioloș, iar PLUS va avea de asemenea o reuniune a conducerii, unde ar urma să participe Dan Barna.La această oră, echipele de negociere ale celor două partide se află în discuții, unul dintre punctele care trebuie decise fiind numele alianței.