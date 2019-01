Cioloș, după scandalul din PLUS: Decizia de retragere a lui Fițiu din Consiliul Național și din partid e fără întoarcere / Pozițiile sale sunt în contradicție cu statutul nostru

Președintele PLUS, Dacian Cioloș, a scris joi pe Facebook că decizia de excludere a lui Avram Fițiu din Consiliul Național și din partid ”e fără întoarcere”, având în vedere că pozițiile sale sunt în ”clară contradicție” cu valorile formațiunii. În ceea ce-l privește pe George Gima, Cioloș a dat de înțeles că acesta ar fi trebuit să se consulte cu colegii înainte de ieșirea publică. Liderul PLUS a mai subliniat că partidul e la început de drum și că în timp vor fi remediate toate problemele.

Cioloș a precizat că l-a apreciat pe Fițiu ”pentru pasiunea pentru agricultură și viața țăranului român”, dar ”pozițiile sale publice din ultimii ani sunt în clară contradicție cu valorile noastre și cu principiile expuse în codul nostru etic și în statutul PLUS”.

”Pentru mine, decizia de retragere din Consiliul Național și din partid e fără întoarcere. Am zis de la început că intrarea în partid este deschisă tuturor celor care respectă statutul și codul de etică. Iar în cazurile neplăcute, când se înscriu oameni care nu le respectă, avem o comisie de integritate și arbitraj, care are mandatul să rezolve astfel de situații. De aceea, pe oamenii cărora le-am cerut ajutorul să vină în Consiliul Național pentru că am crezut că pot contribui la construirea PLUS consider că este normal să îi rog să renunțe atunci când acțiunile lor aduc deservicii clare organizației”, a scris Cioloș.

În ceea ce-l privește pe George Gima, liderul PLUS consideră că ”răbdarea și reflexul organizațional de a te consulta cu colegii înainte de ieșirile publice pe subiectele de interes ale partidului sunt calități necesare pentru un membru în Consiliul Național”.

”Avem nevoie de mecanisme funcționale și eficiente, pe lângă pasiune și entuziasm”, a subliniat Cioloș, care a adăugat că ”vom face tot ceea ce putem ca România să devină ceea ce ne dorim. Vor fi multe obstacole și nu va fi ușor. Oamenii au așteptări mari de la noi și îmi doresc tare mult să le răspundem pe măsură”.

Gima a refuzat să își dea demisia și cere opinia Comisiei de Etică, pentru că, scrie el, ”acest tip de excludere nu e conformă cu ceea ce construim noi acum”, subliniind că a ”semnalat public o problemă gravă (pentru că soluționarea ei în intern dura deși alți colegi o semnalaseră deja)”.

”Aș dori părerea Comisiei de Etică referitor la această situație și între timp am putea pune subiectul în stand-by pentru că avem, probabil, alte priorități.

De asemenea, regret dacă au fost oameni care s-au simțit inconfortabil cu această situație.

Închei prin a vă spune că Dacian Cioloş este omul care are legitimitatea să conducă acest proiect și să mențină aprinsă speranța că România poate beneficia într-o zi de o guvernare demnă de Uniunea Europeană”, a scris pe Facebook Gima.