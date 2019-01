" Mihai Tudose și-a dat demisia din PSD și se mută la partidul lui Ponta: „Nu se mai poate!” "

„Am avut în ultimele luni foarte multe întâlniri atât cu membri de partid, dar și cu oameni neimplicați politic, concluzia fiind aproape unanimă: nu se mai poate! Această atitudine a oamenilor m-a condus la una dintre cele mai grele decizii: demisia din PSD ca ultim gest de delimitare față de acest mod de a conduce partidul și țara. Dacă gestul meu va fi înțeles și va duce la îmbunătățirea lucrurilor în PSD m-aș bucura sincer...”, a declarat fostul premier.





Tudose spune că, „și în cele mai grele momente prin care a trecut PSD”, a avut speranța că „lucrurile se vor îndrepta”. „Astăzi, această speranță a dispărut după ce în ultimul an am constatat cu tristețe că o parte din actuala echipă de conducere a partidului a înlocuit agenda publică cu agende personale, că orice încercare de dialog și dezbatere internă a problemelor reale ale României nu este luată în seamă. Că orice încercare de democratizare a deciziilor politice este sortită eșecului. Cred cu tărie că prioritățile, dezbaterile interne trebuiau să fie despre spitale și sistemul de sănătate, școli și educație, infrastructură și reformă administrativă. Despre parcursul european al României. Despre parteneriatele strategice. Și da, și despre justiție. Dar despre o justiție corectă și pentru oameni. Nu doar pentru ,,unii oameni””, a adăugat el.





Iată mai jos mesajul fostului premier:





„Acum 27 de ani am intrat în politică din dorința de a face ceva pentru Brăila și pentru România. 27 de ani am fost membru PSD și nu am precupețit niciun efort pentru a face bine oamenilor, pentru a onora încrederea celor ce m-au votat.



Chiar și în cele mai grele momente prin care a trecut PSD am avut speranța că lucrurile se vor îndrepta. Astăzi, această speranță a dispărut după ce în ultimul an am constatat cu tristețe că o parte din actuala echipă de conducere a partidului a înlocuit agenda publică cu agende personale, că orice încercare de dialog și dezbatere internă a problemelor reale ale României nu este luată în seamă. Că orice încercare de democratizare a deciziilor politice este sortită eșecului. Cred cu tărie că prioritățile, dezbaterile interne trebuiau să fie despre spitale și sistemul de sănătate, școli și educație, infrastructură și reformă administrativă. Despre parcursul european al României. Despre parteneriatele strategice. Și da, și despre justiție. Dar despre o justiție corectă și pentru oameni. Nu doar pentru ,,unii oameni” ...



Am avut în ultimele luni foarte multe întâlniri atât cu membri de partid, dar și cu oameni neimplicați politic, concluzia fiind aproape unanimă: nu se mai poate! Această atitudine a oamenilor m-a condus la una dintre cele mai grele decizii: demisia din PSD ca ultim gest de delimitare față de acest mod de a conduce partidul și țara. Dacă gestul meu va fi înțeles și va duce la îmbunătățirea lucrurilor în PSD m-aș bucura sincer...



Rămân în continuare în politică, adeptul valorilor democratice de stânga, devotat Brăilei și României. Mă voi alătura unei echipe cu care împărtășesc aceleași valori, echipei PRO România și voi rămâne omul, brăileanul și românul pe care îl știți.



Cu respect, Mihai Tudose”







El este în partid din 1992 (FDSN). Din 1996 Tudose a fost vicepreşedinte al organizației județene PSD Brăila, iar în septembrie 2018 a fost ales președinte al filialei. El a fost și vicepreședinte al PSD la nivel național.

Mihai Tudose este deputat de cinci mandate, adică din anul 2000, din 2015 fiind preşedinte al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare.





Coaliția PSD-ALDE va întâmpina probleme cu majoritatea parlamentară și se va depinde de voturile UDMR și cele ale Minoritățiilor. De asemenea, în următoarea perioada se așteaptă noi plecări din PSD, în special din rândurile apropiaților fostului premier.



Pe finalul anului trecut PSD a recuperat doi deputați plecați la Pro România care s-au întors în partid, în urma negocierilor duse chiar de Liviu Dragnea. Cu toate acestea, în continuare le lipsesc două voturi pentru adoptarea legilor organice. Împreună, PSD - 144 deputați și ALDE - 19 deputați au acum 163 de deputați, în timp ce majoritatea de jumătate plus unu din Camera Deputaților, necesară pentru trecerea unor legi organice și pentru cvorum de vot final este de 165 de voturi.