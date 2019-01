Lista finală a candidaților PLUS la europarlamentare, diferită de cea votată de membri: Dragoș Tudorache, fost ministru de Interne, pe locul 3, față de 13 cât obținuse la vot

Tudorache a lucrat mai mulți ani la Bruxelles înainte de a veni în țară pentru a face parte din cabinetul lui Dacian Cioloș, iar după finalizarea mandatului de ministru de Interne s-a întors la Bruxelles, ca director în cadrul Direcției Generale Migrație și Afaceri Interne a Comisiei Europene.O altă schimbare este și în cazul lui Liviu Iolu, fostul purtător de cuvânt al guvernului Cioloș. Acesta se afla pe locul 4 ca urmare a votului, însă în final a ajuns pe poziția 8 pe listă. Vezi aici lista așa cum rezultase în urma votului Este așteptat ca pe 2 februarie, atât PLUS cât și USR să voteze participarea într-o alianță la alegerile europarlamentare și, odată cu asta, o listă comună de candidați. Primul pe lista USR, votată de membrii partidului, este deputatul Cristian Ghinea, fost ministru de asemenea în cabinetul Cioloș."În prima etapă, primii 43 de candidați au fost aleși prin votul direct al membrilor PLUS dintr-un total de 153 candidați. De asemenea, numărul de voturi obținute din partea membrilor PLUS a cântărit 30% din scorul final. În etapa a doua, o Comisie de selecție, formată din Mihaela Miroiu, profesor SNSPA București, Liliana Popescu, prorector SNSPA București, Elena Calistru, președinte Funky Citizens, Mircea Dumitru, rector la Universitatea București, și Sorin Ioniță, președinte Expert Forum, a evaluat criteriul competenței candidaților (40% din scorul final). În cea de-a treia fază, Biroul Național al PLUS a aplicat criteriile politice folosind principii de integritate, diversitate, reprezentare politică și implicare organizațională, acestea reprezentând diferența de 30% din scorul final al candidaților", explică PLUS într-un comunicat de presă."România trebuie să rămână ancorată la nucleul dur al Europei. La primul cerc concentric de valori. Acest lucru va fi posibil doar prin prezența oamenilor competenți, onești și harnici în toate instituțiile relevante. Începem cu epicentrul democrației europene: Parlamentul European. E vremea oamenilor care au umblat mai mult pe coridoarele universităților decât pe culoarele tribunalelor", a declarat Vlad Voiculescu, coordonator PLUS al campaniei pentru alegerile europarlamentare, citat în comunicat.Lista finală de candidați:1. Dacian Cioloș2. Dragoș Pîslaru3. Dragoș Tudorache4. Ramona Strugariu5. Alin Cristian Mituța6. Valeriu Nicolae7. Oana Țoiu8. Liviu Sorin Iolu9. Andrei Cristian Ion10. Oana Popescu11. Anca Majaru12. Bogdan Deleanu13. Ștefan Pălărie14. Alexandre Grigorescu-Negri15. George Gima16. Anca Ioana Radu17. Gabriela Maria Mirescu Gruber18. Emanuela Ignățoiu-Sora19. Cătălina-Teodora Sofron20. Sorin Dan Clinci21. Iulian Crăciun22. Daniela Șerban23. Mihaela Ileana Nestor Penoy24. Ionuț Aionițoaei25. Andreea Ioana Leonte26. Monica-Elena Berescu27. Ovidiu-Ioan Rațiu28. Bogdan Bilăuș29. Adrian - Radu Rey30. Simina Ana Bossennec31. Claudia Rugină32. Beatrice Mihaela Moraru33. Andrei Constantin34. Aurel Fierăscu35. Kinga Târlea36. Octavia Georgiana Anițaș Solomon37. Iuliana Alina Gavrilă38. Diana Amza39. Nicoleta Lucica Murgociu40. Gabriela Gyongy Mihuț41. Monica Dima42. Paul Raețchi43. Cătălin Chiriac PLUS a avut sâmbătă primul său Congres , în cadrul căruia a fost aleasă conducerea partidului și statutul.