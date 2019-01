PNL: Deficitul bugetar a fost falsificat cu aproape 0,2% din PIB

"Am avertizat public de mai multe ori că pe ultima suta de metri, guvernul PSD - ALDE, condus de niște infractori nu se va abține nici de la falsificarea bugetului din 2018 și că vor măslui datele pentru a raporta un deficit bugetar sub 3% din PIB. Am afirmat în urmă cu câteva zile că prin diverse scamatorii fiscale și contabile, cuplul Teodorovici - Vâlcov a inclus la venituri plățile primite de la Comisia Europeană pentru proiectele realizate în anii precedenți cu finanțare de la bugetul de stat fără a fi trecută și destinația acestora, respectiv fără includerea lor la capitolul de cheltuieli bugetare", afirmă Dancă.Potrivit execuției bugetare publicată de Ministerul de Finanțe, "vedem trecute la capitolul venituri sume de 3,87 miliarde lei pentru proiecte finanțate din fonduri UE conform Ordonanței 30/2018, adică acele sume la care făceam referire anterior. Separat în buget, sunt menționate și veniturile din sumele primite de la UE aferente cadrului financiar 2014 - 2020, respectiv 22,98 miliarde lei. Însă, și aici se vede falsul din execuția bugetară din 2018, pe partea de cheltuieli sunt trecute doar 24,94 miliarde lei pentru proiectele cu finanțare de la Uniunea Europeană" explică el în continuare.Dancă afirmă că adunând cele 3,87 miliarde de lei pentru proiectele din anii precedenți cu suma primită din actualul exercițiu financiar de 22,98 miliarde lei, rezultă venituri totale de la UE de 26,85 miliarde lei, în timp ce la cheltuiele sunt trecute cele 24,94 miliarde de lei."Deci, execuția bugetară din 2018 arată un minus de 1,91 miliarde lei la cheltuieli față de venituri la capitolul fonduri europene. Asta înseamnă o falisficare a deficitului cu aproapre 0,2% din PIB, ceea face face deficitul bugetar din 2018 pe cash mai mare decât cel raportat de 2,88% din PIB cu 0,2%, adică peste 3% din PIB", concluzionează Dancă.Acesta atașează și cifrele aferente, fotografiile pot fi văzute în postarea de pe Facebook ( click aici sau atașat mai jos)."Atât timp cât guvernul condus de infractorii din PSD și ALDE vor continua să falsifice cifrele reale ale economiei, incertitudinea și instabilitatea economică va persista și asta va deteriora și mai multe perspectivele economiei românești, generând plecarea investitorilor, devalorizarea leului, creșterea dobânzilor și a ratelor bancare însoțite de un nou val de scumpiri", consideră liberalul.