Antonescu: Nu știu dacă sunt pe lista PNL pentru europarlamentare / Ce spun liberalii

Cu puțin timp înainte ca PNL sa-și definitiveze lista pentru europarlamentare, fostul președinte al partidului, Crin Antonescu, susține că nu știe dacă se va regăsi printre candidații liberalilor.„​Nu știu dacă sunt pe liste. (...) Repet niște lucruri care credeam că vor fi clare. Eu nu am solicitat partidului sau cuiva să mi se acorde o poziție la aceste alegeri. Am fost invitat de către conducerea partidului, s-a insistat în legătură cu asta și am dat curs acestei invitații. Dacă partidul consideră că trebuie să candidez, voi candida. Dacă nu, nu. Viața merge înainte, iar acestea sunt doar detalii”, a declarat Antonescu, la Antena 3.Surse liberale susțin că Antonescu, cel mai probabil, nu va fi pe listă, deoarece reprezintă o vulnerabilitate din cauza asocierii cu PSD în USL.Liderul PNL Timiş, Nicolae Robu, a declarat joi că nu consideră potrivită prezenţa lui Crin Antonescu pe lista candidaţilor la europarlamentarele"Nu consider potrivit ca domnul Crin Antonescu să deschidă lista PNL. Mai mult, nu consider potrivit ca domnul Crin Antonescu să fie pe listă, pe orice poziţie. Electoratul PNL, acea parte a societăţii româneşti care ar putea deveni electorat PNL, are cu totul alte aşteptări pe lista de candidaţi PNL a anului 2019. Vor oamenii care la întrebarea atât de în vogă în 1990, ce ai făcut în ultimii cinci ani?