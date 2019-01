Primul Congres al PLUS. Dacian Cioloș devine oficial președintele partidului

​Convenţia Naţională a Partidului Libertăţii, Unităţii şi Solidarităţii (PLUS), la care vor participa aproape două mii de delegaţi, are loc astăzi, la Bucureşti, urmând a fi alese structurile de conducere ale formaţiunii politice. Fostul premier, care în prezent este doar membru al Partidului Libertăţii, Unităţii şi Solidarităţii, va candida pentru şefia partidului.După alegerea structurilor de conducere, PLUS va continua negocierile cu USR pentru o colaborare, primul pas fiind o alianță care să participe cu liste comune la alegerile europarlamentare.Preşedintele Uniunii Salvaţi România (USR), Dan Barna, a declarat marţi că formaţiunea pe care o conduce şi Partidului Libertăţii, Unităţii şi Solidarităţii (PLUS) vor stabili până la începutul lunii februarie dacă formează o alianţă în vederea participării la alegerile europarlamentare."În momentul de faţă există discuţii avansate pentru participarea într-o alianţă la aceste alegeri europarlamentare, respectiv pe o listă comună. Până la finalul acestei luni, poate în primele zile de februarie - pe 2 februarie, de altfel, avem un comitet politic - vom lua o decizie, dacă cele două partide vor merge în alianţă - şi deci vom avea o listă comună - sau dacă va merge fiecare în mod individual. Este o discuţie care a durat un an de zile, este o dezbatere. (...) Ca orice proces de acest tip, depinde de decizia celor două partide. Pentru a avea o decizie a celor două partide, trebuie să aibă loc nişte dezbateri", a precizat liderul USR