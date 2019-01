Andrei Caramitru, avertisment pentru PSD: Nu vă jucați cu focul să dați ordonanțe cu efecte retroactive. În prima zi de guvernare, dăm și noi OUG și vă aruncăm la pușcărie

Ministrul Justiției a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că va fi adoptată o Ordonanța de Urgență în baza căreia cei care au fost condamnați definitiv de către completuri de judecată nelegal constituite, din 2014 până acum, să poată face recurs în anulare, afirmând că premierul va decide când și dacă aceasta va fi adoptată. Tudorel Toader spunea că, în cazul în care va fi emisă OUG pentru rejudecarea proceselor, vor fi revizuite toate soluțiile completelor de 5 judecători de la ÎCCJ, chiar și cele în care au fost pronunțate soluții de achitare. Contestația în anulare în privința achitărilor poate fi făcută de procuror.





Aflat la Bruxelles, unde a fost audiat în Comisia LIBE a Parlamentului European, Toader s-a confruntat cu criticile și avertismentele parlamentarilor europeni privind situația statului de drept în România.





Tudorel Toader și-a apărat ordonanța privind completurile de cinci în Parlamentul European, spunându-le deputaților din comisia LIBE că poate nu au „informația riguros exactă”. „În nicio țară instanța supremă nu constituie completuri cu încălcarea legii (...) Nu vrem ca prin acestă contestație în anulare cineva să scape de pedeapsă, dar nu îi poți spune românului că a fost judecat nelegal, dar rămâne în pușcărie”, a spus ministrul Justiției, făcând trimitere la decizia Curții Constituționale.













"Înțeleg ca PSD vrea sa dea OUG-uri cu efecte juridice retroactive (ceea ce este clar neconstituțional) - ca să anuleze procese judecate in trecut și să scape de condamnări date deja. Vreau să le zic clar: nu vă jucați cu focul. Dacă așa ceva devine posibil și acceptat ca fiind constituțional - de ce nu am da și noi un OUG retroactiv în prima zi de guvernare care să anuleze tot ce ați făcut voi și să vă și arunce în pușcărie imediat pe toți ? Ce ne-ar împiedica dacă există precedent ? Și de ce nu am face asta ÎNAINTE de a alinia toată legislația cu recomandările MCV și ale Comisiei de la Veneția ? Așa scăpăm și de voi și rezolvăm și toată legislația juridică rapid (ca nu o sa mai aibă cine sa o blocheze - veți fi toți la Rahova și Jilava). Așa că gândiți-vă bine ce faceți !!!!!", este mesajul de avertisment la adresa Guvernului Dăncilă lansat de Andrei Caramitru.