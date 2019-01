PNL: Teodorovici și Vâlcov fac eforturi de măsluire a datelor privind execuția bugetară pe 2018

"Consilierul primului-ministru Darius Vâlcov și subordonatul său, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, încearcă pe ultima sută de metri să cosmetizeze datele privind execuția bugetară astfel încât să se încadreze în ținta de 3% din PIB. Am arătat public rețeta lor secretă de falsificare a deficitului bugetar care nu a fost infirmată nici de comisarul european Corina Crețu, nici de alte persoane și în acest moment încearcă să măsluiască aceste date incluzând venituri din fonduri europene din anii precedenți fără a fi trecute la cheltuieli sau raportând încasările din dividendele anticipate ale companiilor de stat, acestea urmând a fi considerate venituri abia pentru anul în curs, anul 2019. Încearcă să raporteze un deficit bugetar fals, care nu are legătură cu execuția bugetară a anului trecut și de aceea nu sunt în măsură să vină cu un proiect de buget pentru anul 2019, care în absența aplicării ordonanței 118 ar provoca un deficit bugetar de aproape 5% din PIB", a declarat Dancă.Acesta a explicat că ordonanța de urgență a "taxei pe lăcomie" dată la finalul anului trecut afectează sectoare economice esențiale."Analfabeții economici din guvernul Dăncilă nu vin cu o propunere de buget pentru că au adoptat peste noapte la finalul anului trecut o ordonanță criminală pentru economie care afectează sectoare economice esențiale printr-o supra-taxare aberantă, fără nicio dezbatere publică , fără niciun studiu de impact, fără norme metodologice clare de aplicare a acestora. Nu au încheiat analiza execuției bugetare pentru anul precedent pentru că fac eforturi considerabile de măsluire a datelor privind execuția bugetară a anului 2018", a explicat Dancă.PNL cere guvernului să aducă un proiect de buget cu cifre reale pentru a readuce încrederea în economia României, a mai spus el.Administraţia Prezidenţială a precizat, miercuri, că România nu are încă buget pentru 2019 "exclusiv din cauza incapacităţii Guvernului de a concepe, până în prezent, un proiect de buget sustenabil", avizul CSAT pentru instituţiilor din domeniul securităţii naţionale fiind dat din 19 decembrie.