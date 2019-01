Cum argumentează avocatul Adrian Iordache, cel aflat în mijlocul scandalului privind înființarea partidului lui Cioloș, decizia de a-și da demisia din PLUS

Avocatul Adrian Iordache, unul dintre cei trei membri fondatori ai partidului lui Dacian Cioloș, PLUS, și fiul lui Alexandru Iordache, despre care istoricul Marius Oprea a spus că a fost maior de securitate, explică într-o scrisoare adresată membrilor formațiunii de ce a decis să demisioneze din partid. El consideră că e „o aberație etică, născocită în laboratoarele PSD-ALDE și PNL”, să i se atribuie lui acțiunile tatălui său „sau, și mai bizar, să i se atribuie lui Dacian Cioloș, care nici nu-l cunoaște”.





Reprezentanții PLUS au anunțat în cursul zilei că „unul dintre cei trei membri fondatori ai partidului, avocatul Adrian Iordache, a renunțat, joi, 24 ianuarie 2019, la orice calitate în cadrul PLUS”, fără a oferi însă alte detalii. Adrian Alexandru Iordache era secretar general al PLUS, potrivit Registrului partidelor politice.





Partidul lui Dacian Cioloș s-a aflat în centrul atenției în ultimele zile după ce istoricul Marius Oprea a spus că „eminenţa cenuşie” din spatele partidului, unul din fondatori, Adrian Iordache, este fiul unui anchetator al Securităţii, fostul maior de la Direcţia de cercetări penale Alexandru Iordache.





Adrian Iordache spune în scrisoare că nu a vrut niciodată să facă politică, ci doar să sprijine proiectele unor oameni pe care îi respectă, și că intenționa oricum să iasă din PLUS de îndată ce noua structură de conducere era decisă de membrii partidului. Dar că insistă să își dea demisia acum, după campania de desființare publică la care a fost supus, pentru că, spune el, „e mai important ca ajutorul meu să nu devină o povară și ca proiectul să fie în final un succes”.





Iordache le transmite membrilor și simpatizanților PLUS să nu se lase intimidați și influențati, vorbind totodată despre un baraj mediatic transpartinic ridicat impotriva proiectului.





„Întregul esafodaj al atacului este că cineva din familia mea, sau poate eu, este «eminența cenușie» a acestui partid, și a lui Dacian Ciolos. Este o aberație și o inepție și o insultă la inteligența voastră. (...) Este o aberație etică născocită acum în laboratoarele PSD-ALDE și PNL să mi se atribuie mie acțiunile altcuiva, chiar și ale tatălui meu, ca să nu mai vorbim de calomnii si invenții. Sau, și mai bizar, să i se atribuie lui Dacian Cioloș, care nici nu-l cunoaște”, afirmă avocatul Adrian Iordache.





Scrisoarea lui Iordache a fost publicată pe pagina sa de Facebook de Vlad Voiculescu, unul dintre iniţiatorii formațiunii lui Cioloș.





„O scrisoare către cei peste 7.000 de membri PLUS, de la - probabil - cel mai înjurat om al momentului în preacuratul spațiu public românesc. Nu l-am întâlnit niciodată, mi se pare însă că acest om a plătit un preț enorm pentru ceva ce a făcut cu cele mai bune intenții”, a scris Vlad Voiculescu.









Scrisoarea integrală:





„Va rog sa luati act de demisia mea din PLUS, Partidul Libertate, Unitate si Solidaritate, cu efect imediat.





Sunt avocat, membru in Baroul New York si Solicitor of England &Wales, precum si cercetator doctoral la School of Advanced Study, University of London.





Nu am vrut niciodata sa fac politica, dincolo de a sprijini, dupa puteri, proiectele unor oameni precum Valeriu Nicolae, Dacian Ciolos, Vlad Voiculescu sau Raluca Pruna, oameni pe care ii respect. Asta, pentru a da o sansa copiilor mei sa ramana in Romania cand or prinde aripi.





Prin urmare, in orice caz aveam intentia de a iesi din partid de indata ce o noua structura de conducere este decisa de membri. Totusi, ca urmare a campaniei de desfiintare publica la care sunt supus de o saptamana, insist sa o fac acum, cu efect imediat.





E mai important ca ajutorul meu sa nu devina o povara si ca proiectul sa fie in final un succes. Altfel, desfiintarea reputatiei mele va fi fost un cost rispit.





Am patru mesaje pentru membrii si simpatizantii PLUS care privesc poate ingrijorati si ezitanti la barajul mediatic trans-partinic ridicat impotriva proiectului:





(1) Nu va lasati intimidati. Desfiintarea publica e un cost mare, personal si profesional, insa alternativa, inactiunea, pasivitatea, cinismul, indiferenta sunt preturi inca si mai mari. Daca nu actionati, daca nu va implicati, daca nu va puneti capul si resursele la bataie, chiar si cu riscuri personale, foarte curand va fi fost prea tarziu, si nu doar pentru voi, dar pentru generatii.





(2) Nu va lasati influentati. Intregul esafodaj al atacului este ca cineva din familia mea, sau poate eu, este « eminenta cenusie » a acestui partid, si a lui Dacian Ciolos. Este o aberatie si o ineptie si o insulta la inteligenta voastra.





In primul rand ca Dacian Ciolos este, prin el insusi, unul dintre cei mai pregatiti oameni politici ai momentului, nu numai aici, dar in Europa. Nu are nevoie de eminente cenusii, ci de dedicatia si sustinerea voastra, a fiecaruia.





Apoi, pentru ca nu-ti trebuie sa fi eminenta cenusie pentru a depune niste acte la tribunal, iti trebuie doar disponibilitatea de a ajuta. Oricat de putin, conteaza.





Nu in ultimul rand, este o aberatie etica nascocita acum in laboratoarele PSD-ALDE si PNL sa mi se atribuie mie actiunile altcuiva, chiar si ale tatalui meu, ca sa nu mai vorbim de calomnii si inventii. Sau, si mai bizar, sa i se atribuie lui Dacian Ciolos, care nici nu-l cunoaste.





Fiecare dintre noi este ceea ce face, iar de facut, pe langa truda mea profesionala, am facut asta: am pus umarul la o alternativa si o sansa, poate ultima, la o evolutie normala a acestei tari. Acum e integral in mainile voastre.





(3) Nu va gasiti scuze. Angajamentul civic si politic sunt costisitoare, sunt grele, sunt (iata!) periculoase. Eu, unul, am ezitat mult pana sa ies din zona de confort a criticii de pe margine. Daca speranta ne arunca in actiune, ne si intimideaza, si adeseori, o stiu din experienta proprie, este mai usor sa gasesti motive de dezamagire, decat sa ramai angajat. Fara scuze! Scuzele sunt pentru victime, nu pentru invingatori.





(4) Veti prevala. Membri si simpatizantii PLUS sunt esantionul cel mai calificat si competent dintre tinerii adulti ai acestei tari. Daca voi ramaneti angajati, daca voi persevarati si va folositi toate resursele, viitorul nu poate fi decat al vostru.





Putere voua!