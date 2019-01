Prezidențiabilul PSD ar putea fi stabilit după europarlamentare. Paul Stănescu: De fiecare dată, candidatul a fost preşedintele PSD. Avem mulţi oameni buni

Candidatul PSD la prezidențiale ar putea fi stabilit după alegerile europarlamentare, a declarat, joi, fostul vicepremier Paul Stănescu, amintind că până acum acesta a fost președintele partidului."Este decizia forurilor PSD până la urmă. Aşa cum ştiţi, de fiecare dată, candidatul PSD a fost preşedintele partidului, probabil că în cel mai scurt timp se va lua o decizie, dar după câte înţeleg, n-am toate informaţiile şi v-aş da o informaţie falsă, se va stabili după alegerile europarlamentare. (...) PSD are mulţi oameni care pot fi candidaţi la funcţia de preşedinte al României, are mulţi oameni buni, dar probabil se va decide într-un for al partidului", a declarat Stănescu, citat de Agerpres.Pe de altă parte, Stănescu a comentat înscrierea senatorului Adrian Ţuţuianu în Pro România, susținând că a fost "o mare greşeală" faptul că acesta că a fost exclus din PSD, mai ales în contextul apropierii alegerilor.Stănescu a opinat că majoritatea celor care vor pleca din PSD se vor îndrepta către Pro România, formaţiune condusă de Victor Ponta, şi a subliniat că s-a opus excluderii lui Ţuţuianu şi Neaşcu din partid.