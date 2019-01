Orban, obligat de instanță să-i plătească deputatului PSD Iulian Iancu daune de 20.000 de lei pentru că a spus că este ”omul Gazprom” . Liderul PNL: O decizie stranie, voi face apel

Deputatul PSD Iulian Iancu l-a dat în judecată pe Orban la începutul anului trecut, la Tribunalul București, pe motiv că liberalul l-a acuzat că reprezintă interesele Gazprom. Tribunalul a hotărât, luni, că Orban trebuie să plătească 20.000 le daune morale, însă decizia este cu drept de apel.







”Admite în parte cererea formulată de reclamantul Iancu Iulian împotriva pârâtului Orban Ludovic. Obligă pe pârât către reclamant la plata sumei de 20.000 lei daune morale. Obligă pe pârât către reclamant la plata sumei de 100 lei cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea privind calea de atac se depune la Tribunalul Bucureşti”, s-a pronunțat instituția.

”Voi face apel și voi prezenta documente suplimentare. Practic, eu am făcut o declarație politică legată de domnul Iancu, că e omul Gazprom-ului, în condițiile în care e un lucru recunoscut de el, că a avut o relație specială cu Gazprom. Eu am considerat că fiind declarații politice, nu am vrut să aduc toate argumentele și toate documentele și toate dovezile, dar acum le voi furniza. Voi face apel și voi prezenta toate informațiile pe care le am”, a declarat Ludovic Orban pentru Mediafax.Președintele PNL mai spune că decizia este stranie.”Acum, mi se pare ușor stranie decizia Tribunalului pentru că nu poți pentru declarații politice să pui pe cineva să plătească bani, în condițiile în care nici măcar nu poți spune că era o declarație politică care să-i aducă atingeri domnului Iancu. Dânsul s-a simțit cu musca pe căciulă”, a afirmat șeful PNL.